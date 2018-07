Stuck., Köln

Meine Mutter, 76 Jahre alt, Rentnerin, wird einmal im Jahr aufgefordert, durch „persönliches Erscheinen“ bei der zuständigen Dienststelle des Ordnungsamtes zu beweisen, daß sie noch lebt, Mit Mühe füllt sie den ganzseitigen Vordruck aus, mit Mühe macht sie den Weg zum zwei Kilometer entfernten Ordnungsamt und wartet, bis erledigt ist, was unter Punkt 9 der Hinweise – auf der Rückseite des Formulars – in schönem Amtsdeutsch befohlen wird: „Diese Bescheinigung ist durch eine bei der Anweisung oder Zahlung (der Rente) nicht beteiligte Behörde oder durch eine dabei nicht beteiligte, zur Führung eines öffentlichen Siegels berechtigte Person ... unter Beidrückung des Dienstsiegels zu vollziehen ...“

Das alles geschieht, damit ich nicht nach dem Tode meiner Mutter betrügerisch 112 Mark Rente einstecke, die meiner Mutter, nicht aber mir zustehen.

Nicht alle Rentenempfänger lassen pünktlich „unter Beidrückung eines Dienstsiegels vollziehen“, was die Vorschrift fordert. Am 20. dieses Monats erhielt der Bürger Hans K. in Köln ein Schreiben des Versorgungsamtes: „Nachdem Ihnen eine Jahresbescheinigung übersandt wurde und diese nicht zurückgekommen war, wurde Ihnen am 2. 4. 1960 eine zweite Jahresbescheinigung übersandt. Auch diese ... liegt bis heute nicht vor. Anliegend wird nochmals eine Jahresbescheinigung übersandt... Sie werden darauf aufmerksam gemacht, daß, wenn diese Bescheinigung zum 28. 4. 1960 nicht zurückgesandt wird, die Rente vorläufig eingestellt werden muß ...“

Auch Bürger K., zu 80 v. H. kriegsbeschädigt und deshalb Rentenempfänger, soll nachweisen, daß er noch lebt. Zu diesem Zweck soll er sich zu dem drei Kilometer von seiner Wohnung entfernten Ordnungsamt verfügen und an Hand seines „amtlichen Personalausweises mit Lichtbild“ beweisen, daß er nicht tot ist. Bürger K., dem der Weg als Schwerkriegsbeschädigter zu beschwerlich ist, hat in diesem Jahr auf die Aufforderungen noch nicht reagiert. Auf die Idee, daß er vielleicht tot sein könnte, sind die Beamten noch nicht gekommen,

160 000 Kölner Bürger – insgesamt 8 bis 10 Millionen in der Bundesrepublik – müssen alljährlich in den Monaten Januar, Februar oder März zu den Ordnungsämtern marschieren und so „persönlich“ demonstrieren, daß, sie noch leben und nicht etwa tot sind und immer noch kassieren, was ihnen nicht zusteht. Sie drängeln sich in langen. Reihen auf dunklen Fluren und muffigen Amtsstuben, bis der Beamte hinter dem Tisch mit einem Blick auf den Personalausweis festgestellt hat: Das ist er ... und er lebt tatsächlich ... Datum, Unterschrift: Man ist für ein Jahr entlassen. Auf 8000 Arbeitsstunden schätzt der Leiter des Kölner Ordnungsamtes die Zeit, die seine Beamten für diese Tätigkeit alljährlich aufwenden müssen. 21 000 Mark kostet der Kölner Behörde dieser Spaß. Rund eine Million unserer Steuergroschen wird er jedes Jahr in der ganzen Bundesrepublik kosten.

Inzwischen hat sich der „Deutsche Städtetag“ mehrmals mit diesem Unfug befaßt, den er eine „Beleidigung der im großen und ganzen anständigen Bürger“ nennt. Er zweifelt, daß bei dem Massenandrang tatsächlich die Identität eines Mannes festgestellt werden kann, der betrügen will. Andere Stellen haben vorgeschlagen, daß Sterberegister zur Klärung zu benutzen. Alle Vorschläge haben die zuständigen Stellen bisher mit dem lapidaren Satz beantwortet: „Das ist bisher immer so gemacht worden...“

Büger K. lebt. Heute hat er sich seine Bescheinigung unter Beidrückung des Dienstsiegels vollzieziehen lassen.