Von Erwin Topf

Sehr viel stärker noch als im vergangenen Jahr macht sich die Atom-Technik im Bilde der Industrie-Messe geltend. Eine Reihe bekannter Unternehmungen aus verschiedenen Sparten – Elektroindustrie, Maschinenbau, Stahlerzeugung und Chemie sind vor allem zu nennen, daneben auch die Feinmechanik – haben sich in die Entwicklung auf dem Gebiet der Kerntechnik eingeschaltet. Viele Firmen und Firmengemeinschaften, darunter solche mit ausländischer Beteiligung, arbeiten an Neuentwicklungen und an Projekten, oder auch schon an verwirklichungsreifen Entwürfen; daneben werden Modelle "fertiger" Konstruktionen gezeigt.

Wieweit – abgesehen von dem Reaktorbau – die technische Entwicklung auf diesem Gebiet schon in die Breite geht, zeigt das vielfältige Angebot an Labor- und Zubehör-Ausrüstungen: Pumpen, Wärme – Austauschern, Druckgefäßen, Reglern, Steuerorganen, Kontroll- und Schutzeinrichtungen. Dazu kommt die sich schnell ausbreitende Anwendung der Isotopen in einer ganzen Reihe industrieller Bereiche, vornehmlich in der Chemie, der Kunststoff-, Kautschuk- und Papierindustrie, der Montanwirtschaft, aber auch schon in der Lebensmittelerzeugung, -verarbeitung und -behandlung.

"Überraschend schnell", so heißt es in einer messe-amtlichen Darstellung, sei man mit der Verwendung der Isotopen "für die verschiedensten Zwecke" vorangekommen. Und neben den mehr als hundert Ausstellerfirmen, die – innerhalb sehr verschiedener Branchen – Entwicklungen und Erzeugnisse aus dem Gebiet der Kerntechnik zeigen, ist erstmalig, als geschlossene ausländische Gruppe, Frankreich mit seiner Atomindustrie in Hannover – vertreten.

Gewiß ist in Sachen Auswertung der Kernenergie und -technik noch vieles oder fast alles reine Zukunftsmusik. Wesentlich anders steht es mit dem zweiten Vorzugskind der modernen Technik, der Automation. Hier ist, im Laufe eines einzigen Jahres, die Entwicklung doch schon sehr viel mehr in die praktische Anwendung übergegangen, als erwartet werden konnte, und zwar nicht nur bei der "eigentlichen" (industriellen) Massenfertigung, sondern auch bei der in einem stürmischen Tempo fortschreitenden zweiten Phase einer Mechanisierung der Büroarbeit.

Auf vielen Teilgebieten der gewerblichen Wirtschaft sind im letzten Jahre von den "Spitzenreitern" Wachstumsquoten von 25 v. H. und darüber hinaus geschafft worden, ohne nennenswerte Zunahme der Belegschaften in den Werkhallen und in den vor- und nachgeordneten Bereichen – also bei der technischen Arbeitsvorbereitung und in der büromäßigen Auftragsabwicklung. Daß solche Leistungssteigerungen überraschenderweise doch möglich waren, ist sicherlich zu einem erheblichen Teil auf die unter dem Druck der Arbeitsmarktlage forciert in Angriff genommenen Maßnahmen zu einer "Mechanisierung höchsten Grades" – und das eben ist ja die Automation – zurückzuführen.

Wer als ökonomisch sinnvolle Anwendungsmöglichkeit für Automaten moderner Art nur die Bewältigung gleichartiger Arbeitsvorgänge gelten lassen wollte, kann nun, auf der Messe, zu seines Überraschung erfahren, daß dies in der bisherigen Ausschließlichkeit schon nicht mehr gilt. Die Technik der Automation ist mittlerweile bis zu dem Punkte gelangt, wo es unter Umständen auch wirtschaftlich vertretbar (oder rentabel) sein kann, Einzelstücke herzustellen, nämlich durch Übertragung von (mechanischen) Arbeitsimpulsen von der Konstruktionszeichnung auf das Werkstück. Bei solchen neuartigen Werkzeugmaschinen "wird mangelnde Handfertigkeit durch geistige Vorausarbeit ausgeglichen", wie Dr.-Ing. Krochmann‚ der Leiter des Berliner Instituts für Automation bei der AEG, es in einem Vortrag formuliert hat.