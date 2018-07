RH-Hamburg

Im Riviera-Expreß. An einer der kleinen Stationen der Côte d’Azur steigt eine deutsche Familie ein: Vater, Mutter und halberwachsener Sohn. Sie stehen im Gang und betrachten, während der Zug sich in Bewegung setzt, noch einmal den Strandweg, der in den Ferien ihr Lieblingsweg war. Dann suchen sie ein Abteil zweiter Klasse auf und machen es sich bequem – so gut es auf schwachgepolsterten Plastiksitzen geht.

Sie sind heiter, offensichtlich gut erholt. Papa setzt die goldene Brille auf und liest. Mama, im Eckplatz, lehnt sich an ihren Seehundspelz. Der Sohn< blickt aus dem Fenster.

Später werden die mitgebrachten Butterbrote verzehrt. Nicht einmal der Sohn schlägt vor, daß man im Speisewagen speisen könnte. Auch vom Liegewagen macht die Familie keinen Gebrauch. Die lange Nacht verbringt sie im Abteil. Am anderen Morgen gibt es einen Schluck aus der Thermosflasche, dazu ein Brötchen aus dem kleinen Picknickkoffer. Der Riviera-Expreß fährt jetzt zwischen Freiburg und Baden-Baden. Die drei sitzen in ihrem Abteil zweiter Klasse und lesen.

Dann, kurz vor Frankfurt und kurz vor Mittag, legt die Familie die Bücher beiseite und trägt ihr schweres Gepäck durch den Waggon – zum nächsten hin: in die erste Klasse. Mama hat den Pelz an, Papa die Karlsbader Handschuhe. Sie stapeln die Koffer am Ausgang auf und betrachten dann vom Fenster eines leeren Abteils erster Klasse die Einfahrt in ihre Heimatstadt.

Schon kommt der Bahnhof. Sie winken mit liebenswürdigem Abstand zum Bahnsteig hinunter.

Draußen lüftet ein Fahrer die Mütze und grüßt seinen von der Riviera heimkehrenden Chef, der, gebräunt und erholt, mit Gattin und Sohn dem Erster-Klasse-Waggon entsteigt.

Auch heute noch wird bei uns also sparsam gelebt. Man sieht es nur nicht...