Inhalt Seite 1 — Grüßten die Germanen mit „Sieg Heil“? Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Geisenheim

Genau die gleichen antisemitischen Haßtiraden, die der Offenburger Studienrat Ludwig Zind am Biertisch, von sich gab, soll der Mittelschullehrer Alois Kopp den Untertertianern des Geisenheimer Gymnasiums im Geschichtsunterricht vorgetragen haben. „Unmöglich“, schwören die Leumundszeugen. „Wir hawwe’s g’hört“, versichern Schüler und Schülerinnen des ehrwürdigen Rheingau-Gymnasiums.

Oberamtsrichter Dr. Oskar Lange, der Vorsitzende des Schöffengerichtes, das zwei Tage lang im Geisenheimer Rathaussaal tagte, ermahnt sie, streng bei der Wahrheit zu bleiben. „Ihr riskiert, daß ihr von der Schule fliegt, wenn ihr nicht die Wahrheit sagt“, so variierte Dr. Lange die amtlichen Formeln für die Zeugenbelehrung. Aber die jugendlichen Zeugen blieben dabei: Der Lehrer Kopp habe in einer Geschichtsstunde im Mai 1959 gesagt, die Juden seien an ihrem Schicksal ja selbst schuld gewesen, und es seien noch zu wenig Juden vergast worden.

„Damals habe ich zuerst gedacht, es wäre vielleicht gar nicht so schlimm gemeint“, erinnert sich im Zeugenstand Studienrat Hermann Josef Heil, der 34jährige Nachfolger Kopps als Klassenlehrer der U III A. Der Vertreter des Nebenklägers – des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen – macht erstaunte Augen. Wie man es „nicht so schlimm meinen“ könne, wenn man bedauere, daß zu wenig Juden ermordet wurden, kann Rechtsanwalt Henry Ormond nicht ganz verstehen. Der Pädagoge ist um eine Antwort nicht verlegen. „Man sagt doch zum Beispiel auch ‚Dich müßte man auf den Mond schießen‘ – volkstümlich gesprochen“, erklärt Studienrat Heil. „So sagt man auch ‚Dich haben sie vergessen zu vergasen‘ – volkstümlich gesprochen natürlich“. Nach dieser Deutung hat Rechtsanwalt Ormond keine Frage mehr an den Zeugen Heil.

„Ich habe weder wörtlich noch sinngemäß jemals in meinem Leben solche Äußerungen getan“, beteuert der 46jährige Alois Kopp, der einmal Priester werden wollte, ehe er sich 1944 – nach einer Kopfverwundung als Sanitätsunteroffizier entlassen – entschloß, doch lieber Lehrer zu werden. In seinem Lebenslauf, den er dem Gericht vorträgt, ist auch nicht die Spur einer nationalsozialistischen Vergangenheit. Im Gegenteil, als katholischer Theologiestudent geriet er mit der Gestapo in Konflikt. Und’seine Freunde können es sich nicht vorstellen, daß er vom Vergasen gesprochen haben sollte: „Diese Äußerungen passen gar nicht zu ihm.“ Aber auch sie schütteln den Kopf, als sie im Gerichtssaal erfahren, daß Lehrer Kopp seine Unterrichtsstunden in der Sexta jedesmal mit einem zackigen „Sieg-Heil“ schloß.

An diesem merkwürdigen Zeremoniell gibt es keinen Zweifel. „Mach’s doch mal vor, Barbara“, ermutigt Oberamtsrichter Dr. Lange. Aber das Mädchen geniert sich. Die Jungen können das besser. Sie nehmen Haltung an und machen vor dem Gericht einen strammen Faschistengruß. „Sieg“ kommandierte Lehrer Kopp, und seine Sextaner plärrten ihr „Heil“. Der Gerichtsvorsitzende musterte befremdet den Angeklagten Kopp. „Stimmt das?“

Das sei schon so gewesen, gibt Kopp zu, aber mit faschistischen Reminiszenzen habe das nichts zu tun. Der Sieg, den man nach jeder Unterrichtsstunde so beschworen habe, sei die zu erstrebende Versetzung gewesen.