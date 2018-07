Die deutschen Lebensversicherungen können auch für das vergangene Jahr wieder mit imposanten Zahlen aufwarten. Mit einem Neuzugang von rund 10,3 Mrd. DM, wodurch der Gesamtbestand sich auf 55 Mrd. DM Versicherungssumme erhöht hat, erzielten sie 1959 den höchsten Zuwachs seit der Geldumstellung. Dennoch kann nicht übersehen werden, daß die Lebensversicherung als langfristige Sparform mit der Entwicklung anderer weniger langfristiger Spararten nicht Schritt halten konnte. Die Allianz Lebensversicherungs AG, Stuttgart – München, weist denn auch in ihrem Geschäftsbericht für 1959 darauf hin, daß sich in den letzten drei Jahren der Bestand der Lebensversicherung nur um 50 v. H. erhöht hat, während die Spareinlagen um rund 90 v. H. und der Umlauf an Rentenwerten sogar um rund 110 v. H. zugenommen haben. Diese Konkurrenz anderer Sparanlagen prägte sich besonders deutlich in der Geschäftsentwicklung der Versicherungen im vergangenen Jahr aus. Nach den Angaben des Vorstandsvorsitzers der Allianz Leben, Dr. Gerd Müller, setzte das Neugeschäft in der Lebensversicherung in größerem Umfang erst im Herbst 1959 ein, als durch die Restriktionen der Bundesbank die Aktienhausse gedämpft wurde, die nach Ansicht von Dr. Müller „bereits die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten zehn Jahre vorweggenommen hat“.

Eine weitere Besonderheit im Versicherungsgeschäft des vergangenen Jahres war die starke Bevorzugung von Schuldscheindarlehen bei der Vermögensanlage, die einerseits durch den Zinsdruck am Hypothekenmarkt und andererseits durch die mit der Ankündigung der Lex Münemann zu einem Boom gesteigerte Nachfrage ausgelöst worden war. So entfiel von dem Nettozuwachs der Vermögensanlagen aller Lebensversicherungen in Höhe von 1,8 Mrd. DM über die Hälfte auf Schuldscheindarlehen. Dieser Boom ist jedoch nach Angaben Dr. Müllers bereits wieder im Abklingen, da jetzt noch in erheblichem Umfang von diesen „Vorratsdarlehen“ gezehrt werde und wegen der Zurückhaltung der Realkreditinstitute und Sparkassen die Nachfrage nach Hypotheken bei den Versicherungen wieder zugenommen habe.

Grundsätzlich wehrt sich die Allianz allerdings gegen die Auffassung, daß durch die Vermögensanlage in Schuldscheindarlehen dem Kapitalmarkt Mittel entzogen würden. Derartige Kredite würden überwiegend in einer Größenordnung gegeben, die sich nicht für Wertpapieranleihen eigne. Der Wertpapiermarkt würde also von einem Rückgang der Schuldscheindarlehen nicht profitieren. Außerdem sind ja, wie Dr. Müller ergänzte, 25 v.H. des Anlagenzuwachses der deutschen Versicherer auf den Wertpapiermarkt geflossen, obwohl die Wertpapiere an den Vermögensanlagen nur mit 14 v. H. beteiligt sind. Angesichts der Kursempfindlichkeit der Wertpapiere, besonders der Rentenwerte, die erhebliche und überraschende Abschreibungen notwendig machen könne (allein bei der Allianz Leben betrugen die Kursabschreibungen im Jahr 1959 fast 1,4 Mill. DM), bestehe für die Versicherungen auch kein Anlaß, noch stärker in das Wertpapiergeschäft zu gehen, zumal die Vorkriegsquote von höchstens 12 bis 14 v. H. bereits erreicht bzw. überschritten sei. Mit der Anlagenpolitik, weniger Hypotheken und dafür mehr Darlehen an die Wirtschaft zu geben, habe man überdies in den letzten zehn Jahren gute Erfahrungen gemacht.

Bei der Allianz Leben haben die Schuldscheindarlehen im Geschäftsjahr 1959 um 177 auf 723,7 Mill. DM zugenommen und bilden somit wieder den größten Posten in den um 268 Mill. DM auf fast 2 Mrd. DM gestiegenen Vermögensanlagen. Der Hypothekenbestand wuchs demgegenüber nur um 57 auf 369,6 Mill. DM und der Wertpapierbestand noch geringer um 34 auf 347,5 Mill. DM, wovon etwa ein Drittel Festverzinsliche und zwei Drittel Aktien und Beteiligungen sind. Durch den Neuzugang von 1,4 Mrd. DM Versicherungssumme, der um 21,3 v. H. höher ist als 1958 und auch noch über dem Neugeschäft des durch die Befreiungsversicherungen begünstigten Jahres 1957 liegt, verfügt die Allianz Leben nun über einen Versicherungsbestand von etwas über 8 Mrd. DM Versicherungssumme. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich von 330 auf 369 Mill. DM und die Gesamteinnahmen einschließlich der um 18,6 aus 125 Mill. DM gestiegenen Vermögenserträge und 12,6 Mill. DM Kursgewinne auf über 500 Mill. DM. Dem stehen bei wieder befriedigendem Sterblichkeitsverlauf Versicherungsleistungen von knapp 111 (99,2) Mill. DM gegenüber. Die Deckungsrückstellung ist von 1,27 auf 1,45 Mrd. DM gewachsen. Von dem auf 106,2 (92,6) Mill. DM gestiegenen Gesamtüberschuß wurden 104,6 Mill. DM der Gevinnreserve der Versicherten zugeführt, die damit 338,4 Mill. DM erreicht. Die Aktionäre erhalten eine um 2 auf 12 v. H. erhöhte Dividende. C. D.