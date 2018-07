Inhalt Seite 1 — Konzentration statt Kartelle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Präsident des Bundeskartellamtes,Dr.Eberhard Guenther, sieht sich – wie er vor Bonner Journalisten sagte – auf dem „rechten“ Wege. Immerhin hat die Bundesregierung den zweiten Jahresbericht der Berliner Kartellbehörde passieren lassen, ohne von ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch zu machen, allgemeine oder auf den Einzelfall beschränkte Anweisungen zu der Spruch- und Verwaltungspraxis des Amtes zu erteilen.

Aber nicht nur bei seinen vorgesetzten Bonner Dienststellen sieht sich Präsident Guenther bestätigt; auch in der Wirtschaft ist nach seinen Worten das „wettbewerbswirtschaftliche Denken“ im Vormarsch. Sein oberster Dienstherr, der Bundeswirtschaftsminister, glaubte in der Haushaltsdebatte des Bundestags sogar Grund zu der Annahme zu haben, „daß man auch in der Wirtschaft eine immer positivere Haltung zu dem Kartellgesetz einnimmt“. Nach Professor Erhard findet die Tätigkeit des Kartellamtes sowohl in der öffentlichen Meinung als auch in der Wertung der Gerichte „eine immer stärkere Anerkennung“.

Aber ist das Kriegsbeil zwischen der Wirtschaft und der Berliner Kartellbehörde wirklich begraben? Gewiß mag es, hier ist Guenther zuzustimmen, im Grundsätzlichen kaum noch Meinungsverschiedenheiten geben. Daß das marktwirtschaftliche System, wie in dem neuen Jahresbericht des Bundeskartellamtes zu lesen ist, das ökonomisch ergiebigste ist, und daß die Förderung des Leistungswettbewerbs ein wichtiges Mittel zum Schutze der marktwirtschaftlichen Ordnung darstellt – wer wollte dies schon ernsthaft bestreiten.

Aber diese Einigkeit im Prinzip beinhaltet noch keine absolute und vorbehaltlose Zustimmung zur derzeitigen deutschen Kartellpraxis. Es gibt eben nicht nur eine Form des Wettbewerbs, die es zu schützen und zu erhalten gilt. Zwischen der Konkurrenz in Reinkultur und dem Dirigismus gibt es eine Menge Zwischenstufen. Wer also den Wettbewerb bejaht, braucht noch lange kein Anhänger eines strikten Kartellverbots, einer möglichst kartellfreien Wirtschaft zu sein. Und so muß auch das Bundeskartellamt in seinem Bericht zugeben, daß nach wie vor der alte Streit um Verbots- oder Mißbrauchsprinzip latent weiter schwelt.

Und wie kann es auch anders sein? Vermessen zu glauben, die kartellfreundliche Situation der letzten Jahrzehnte könnte in Deutschland sozusagen über Nacht einer „überzeugten Wettbewerbsgesinnung“ Platz, gemacht haben. Das Gespenst der ruinösen Konkurrenz wird seinen Schrecken so schnell nicht verlieren.

Davor die Augen zu verschließen, hat wenig Sinn, ganz abgesehen von den Erfordernissen der Wirtschaftspraxis, die es zu respektieren gilt. Man braucht ja nur einen kurzen Blick in die kartellpolitischen Stellungnahmen der Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft zu werfen, um zu erkennen, wie weit die „Anerkennung“ der bundesdeutschen Kartellpraxis in Wirklichkeit gediehen ist. Hier sei nur der letzte Geschäftsbericht des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) erwähnt, in dem ernste Zweifel angemeldet werden, ob das deutsche Antikartellgesetz und seine praktische Handhabung noch in allen Fällen das rechte vom Gesetzgeber gewollte Maß einhalten. Kritisiert wird vor allem das Fehlen einer „wirtschaftsnäheren Betrachtungsweise“ bei der Auslegung des Gesetzes.

Nun, diese und andere kritische Stimmen der Wirtschaft sind auch dem Bundeskartellamt natürlich nicht verborgen geblieben: es weiß sehr wohl von den Bestrebungen, das Antikartellgesetz im Wege einer großzügigen Auslegung so weit abzuschwächen, daß es wie ein Mißbrauchgesetz gehandhabt werden müßte. Daß das Bundeskartellamt in seinem Jahresbericht derartigen Absichten entschieden entgegentritt, versteht sich. Aber allein mit dem Verbot wettbewerbsbeschränkender Abreden wird man das gesteckte Ziel, die Vermachtung der deutschen Wirtschaft aufzuhalten bzw. gar abzubauen, auch nicht erreichen können. Denn überall dort, wo horizontale beziehungsweise vertikale Kartellabsprachen gesetzlich unmöglich gemacht werden, bleibt immer noch der Weg der Konzentration durch Betriebszusammenlegung, die Fusion.