Weder besaß er ein Auto, noch reichten seine Einkünfte für eine Luftreise. Der Bürger Orlando Gomez de Araujo ließ sich’s nicht verdrießen und begab sich bei Rio de Janeiro auf die nagelneue, fast tausend Kilometer lange Straße. Nach siebenundzwanzig Tagen hatte er sein Ziel zur rechten Zeit erreicht: Brasilia, die Metropole in der Steppe. Am 21. April hat sie Präsident Dr. Juscelino Kubitschek zum Regierungssitz erklärt.

Noch ist diese Stadt, auf einer Hochebene im unerschlossenen Zentrum Brasiliens gelegen, ein Bauplatz. Aber der Präsident, dessen Amtszeit im Januar 1961 endet, hat gehalten, was er vor vier Jahren gelobt hatte: er hat den Traum derjenigen, die 1789 Brasilien von den portugiesischen Herrschern befreit haben und das, was seit 1889 als Artikel 3 in der republikanischen Verfassung steht, Wirklichkeit werden lassen. Er hat die Hauptstadt ins Innere des Landes verlegt. „Von dieser Hochebene im Zentrum Brasiliens, aus dieser Einsamkeit, die sich in kurzer Zeit in das Nervenzentrum der großen nationalen Entscheidungen verwandeln wird, richte ich meine Augen einmal mehr auf die Zukunft meines Volkes, und ich ahne diese Morgenröte mit unzerstörbarem Glauben und grenzenlosem Vertrauen in seine große Bestimmung.“ Dies sagte Kubitschek 1956. Heute steht der Satz eingemeißelt im „Palast der Morgenröte“.

Die Opponenten hingegen sprachen von Wahnsinn, Verantwortungslosigkeit, Eitelkeit, von einem „Grab in der Steppe“. Für die Beamten, die Abgeordneten, die Polizisten und Kaufleute wurde der Umzug zwar nicht zu einem „Marsch ins Chaos“, aber eine Reise in die Einsamkeit. Der Annehmlichkeiten, die Rio in traumhafter Üppigkeit bietet, werden die unfreiwilligen Pioniere vorerst entsagen müssen. Es gibt erst ein Kino in Brasilia. Der Zoo beherbergt bisher nur ein Tier, den Elefanten Nelly. Vergnügungsstätten sind rar. Aber es existieren bereits zwölf Fußballklubs, und der Jockeyklub bietet mutig für eine Million Cruzeiros Aktien an: er projektiert Brasiliens modernsten Rennplatz. Ein riesiger künstlicher See verheißt nicht nur Segel-, sondern auch Anglerfreuden: er soll die Städter dereinst mit frischen Fischen vieler Art versorgen.

Ähnlich wie die Regierungsstadt Chandigarh im indischen Punjab, die Le Corbusier baut, ist Brasilia eine auf dem Reißbrett entworfene Stadt. Den Plan schuf Lucio Costa, Oskar Niemeyer führt ihn aus: kompromißlos modern, unbelastet von Vorbildern, ohne historische Reminiszenzen, ein Organismus aus dem Nichts. Allen Vorbehalten zum Trotz ist Brasilia eine ebenso politische wie künstlerische Tat.

Schon einen Tag nach dem rauschenden Einweihungsfest indessen sprachen die Zeitungen vom Beginn eines „Zusammenbruchs von Legislative und Justizdienst“: Der Senat hat sich „unzureichender Einrichtungen und Wohnmöglichkeiten“ wegen bis zum 1. Juni vertagt; er bleibt in Rio. m. s.