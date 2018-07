Salzgitter steht vor neuen großen Investitionen, obwohl der Konzern ein schwieriges Jahr hinter sich hat. Im Geschäftsjahr 1958/59 (30. September) ist zum erstenmal seit Beginn des Wiederaufbaus der Gesamtumsatz der „AG für Berg- und Hüttenbetriebe“ zurückgegangen auf 2,22 Mrd. DM. Die Strukturkrise im Steinkohlenbergbau ließ den Umsatz der Bergbaubetriebe um 4 v. H. sinken, während die Flaute der Eisen- und Stahlindustrie in den ersten Monaten des Geschäftsjahres den Hüttenbetrieben einen Umsatzrückgang um 8,3 v. H. brachte. Die Produktionsmenge der Konzernbetriebe hat sich – abgesehen von Steinkohle und Koks – nicht wesentlich verringert. Die Steinkohlenförderung ging von 9,1 Mill. t 1957/58 auf 8,6 Mill. t 1958/59 zurück. Die Koksproduktion fiel im gleichen Zeitraum von 3,2 auf 2,9 Mill. t. Die Eisenerz-Förderung sank von 6,6 auf 6,4 Mill. t. Dagegen stieg die Erdölförderung von 275 800 t auf 298 000 t. Die „Hüttenwerk Salzgitter AG“ konnte ihre Erzeugung von Roheisen um 8,6 v. H. und von Rohstahl um 4,4 v. H. steigern. Daß trotzdem der Umsatz sich auch hier stark vermindert hat, ist auf die gedrückten Preise zurückzuführen.

Das Geschäftsjahr schloß mit einem Gewinn von 20 Mill. DM (Vj. 24 Mill. DM), nachdem 2,6 Mill. DM in die gesetzliche und 3,4 Mill. DM in die freie Rücklage eingestellt wurden. Der Gewinn wurde zur Zahlung einer Dividende von 5 (6) v. H. auf ein Grundkapital von 400 Mill. DM verwandt (das Grundkapital ist inzwischen auf 426 Mill. DM erhöht worden). Die Sonderibschreibungen (einschl. degressiver Mehrabschreijungen) beliefen sich auf 32,9 (27,4) Mill. DM. Die Schwierigkeiten auf dem Eisen- und Stahlmarkt sowie in der Steinkohlen- und Kokswirtschaft hätten sich gewiß stärker ertragsmindernd ausgewirkt, wenn der Konzern in den letzten Jahren nicht so stark rationalisiert hätte. So ist die Förderleistung pro Mann und Schicht in der Kohle um durchschnittlich fast 7 v. H. gestiegen und die Untertageleistung im Erzbergbau sogar um 11 v. H. Der Koksverbrauch im Hochofen bei der Verhüttung des Salzgittererzes und damit die Roheisen-Selbstkosten liegen – so sagte Vorstandsvorsitzer Dr. Ende – unter dem Durchschnitt der Hüttenwerke der Bundesrepublik. „Salzgitter ist nicht mehr das Aschenbrödel der eisenschaffenden Industrie, sondern ist voll konkurrenzfähig geworden.“

Der vor kurzem gesaßte Beschluß, das Walzprogramm durch Errichtung einer Warmbreitbandstraße und eines Kaltwalzwerkes auszuweiten, ist durch die wesentlich gebesserte Lage auf dem Eisen- und Stahlmarkt erleichtert worden. In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres lag der Gesamtumsatz des Konzerns um 20,5 v. H. über dem des Vorjahres. Allerdings waren die Umsätze des Vorjahres während dieser Zeit auch besonders niedrig. Die Hüttenwerke erwarten 1959/60 einen guten Jahresabschluß, obwohl die Exportpreise sinken.

Der Bau der beiden neuen Walzwerke wird in zwei Stufen ausgeführt und insgesamt 420 Mill. DM kosten. Zunächst wird nur die erste Baustufe mit einem Investitionsbedarf von 210 Mill. DM in Angriff genommen. Diese Anlagen sollen voraussichtlich ab 1962 produzieren. Die gesamte Kapazität der Breitbandstraße wird jährlich 720 000 t betragen, während das Kaltwalzwerk auf 400 000 t ausgelegt wird. Der größere Teil ist als Qualitäts- und Handelsblech für die eisen- und metallverarbeitende Industrie vorgesehen, aber auch für Automobilwerke und für die Elektroindustrie. Ein kleinerer Teil soll als Weißblech an die Verpackungsindustrie verkauft werden. Besonderen Wert will man auf die Entwicklung kunststoffüberzogenen Feinbleches legen.

Die Konzernleitung ist sich klar darüber, daß die hohen Investitionskosten für die Breitbandstraße und für das Kaltwalzwerk das Unternehmen erheblich belasten. Es habe jedoch – nach den Erfahrungen des letzten Jahres und nach der allgemeinen Entwicklung – mit diesem Entschluß nicht länger gewartet werden dürfen. Sobald in Salzgitter das Walzprogramm in der vorgesehenen Weise vergrößert ist, werden die Fertigstraßen ausreichen, um reichlich 2,2 Mill. t Rohstahl zu verarbeiten. Gegenwärtig liegt die Rohstahlerzeugung in Salzgitter noch bei reichlich 1,5 Mill. t. Mit der Fertigstellung des Sauerstoff-Blasstahlwerkes und des siebten Hochofens steigt jedoch die Rohstahlerzeugung aus 2 Mill. t. Es bestünde dann also kein Zwang mehr, überschüssigen Rohstahl zu Halbzeug zu verarbeiten. K. D.