In der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat der Arzt Dr. Beneke, später Professor in Marburg, eine Beobachtung gemacht, die sich für die Zukunft Bad Nauheims als überaus wichtig erweisen sollte. Er untersuchte die Arbeiter, die mit der Gewinnung von Salz beschäftigt waren. Dabei fand er heraus, daß die Herzerkrankungen, die bei den von Rheuma geplagten Männern auftraten, durch regelmäßiges Baden in der Sole gebessert wurden. Im Jahre 1859 veröffentlichte er die Ergebnisse seiner Untersuchungen in dem Buch „Über Nauheims Sole Therme und deren Wirkung auf den gesunden und kranken Organismus“. Damals begann Bad Nauheim das zu werden, was es heute ist: internationaler Badeort, an der uralten, Weser und Main verbindenden Handelsstraße gelegen.

Eher als auf der raschen Durchfahrt zeigt es sich auf einer Luftaufnahme, welche Dienste der Großherzog Ludwig von Hessen und gleichgesonnene Männer diesem Ort erwiesen haben, als sie in den Jahren 1904 bis 1910 die Badehäuser mit dem Sprudelhof und die sie verbindenden Grünanlagen mit dem hochgelegenen Kurhaus haben bauen lassen. In der Nähe schimmert der große Teich, nicht weit davon liegt der Golfplatz. Der große Kurpark, einer der schönsten in Deutschland überhaupt, umgibt die Stadt als grüner Gürtel.

Den Gast grüßen am Ortseingang die Gradierwerke. Sie sind die Wahrzeichen der Stadt. Die Reisiggradierung, wie sie noch heute angewendet wird, hat im 18. Jahrhundert schon der Savoyarde Todesco eingeführt. An diese Zeit erinnert noch ein altes Mühlrad, das neben den Windmühlen die Sole in die Gradierwerke pumpte. Hier ist die frische Luft, die zu inhalieren ein Labsal ist, angenehm kühl. Sie lindert bronchitische Beschwerden.

Das heilende Wasser kommt aus den Solequellen des Zechsteingebirges. Es trifft östlich von Bad Nauheim mit starken Kohlensäurevorkommen zusammen. Am Johannesberg, wo eine undurchlässige Schicht von Quarzit und Tonschiefergestein den Fluß der Sole hemmt, sprudeln die Quellen aus Erdspalten hervor. Es gibt drei Quellen in Nauheim Natriumchloridsole, Natriumchlorid-Säuerling und Hydrogen-Carbonat-Säuerling. Die beiden letzten werden auch für Trinkkuren – in dem von Arkaden umgebenen Brunnenhaus – empfohlen. In die Wannen der Badehäuser wird das Heilwasser durch unterirdische Leitungen gepumpt. Art der Mischung und Stärke des Quellwassers können genau dosiert werden – eine der Voraussetzungen für den Erfolg einer Kur.

Am meisten verordnet wird die mechanische Einwirkung. des Wassers (hydrostatischer Druck) auf den Körper. Dadurch werden Venen und Lymphgefäße komprimiert, ihr Inhalt zum Herzen hin verschoben; außerdem wirkt der Druck auf den Brustkorb. Diese „Turnstunde für das Herz“ verheißt eine größere „Förderleistung“ des Herzens. Hinzu kommt die Wirkung der Temperatur beim warmen Bad, die Reizwirkung der im Wasser gelösten Stoffe auf die Haut und die Aufnahme der im Wasser enthaltenen Mineralien durch die Haut in den Körper.

Zur Erforschung der Wirkung, die solche Bäder erzeugen, dienen große wissenschaftliche Institute von Weltruf, wie das von Professor Grödel gegründete „Kerkhoff-Institut“, das sich insonderheit der Herzforschung verschrieben hat. Der rein balneologischen Forschung hat sich das „Institut für physikalische Medizin und Balneologie“ der Universität Gießen angenommen. Hinzu kommt das „Staatliche Quellenforschungsinstitut“. Größte Herzklinik Deutschlands und Nauheims älteste Heilstätte ist das Konitzkystift.

Gesundheitsfördernde Ergänzung sind die Terrainkuren, die vor allem auf den Wegen des Johannesberges gepflegt werden. Diese Kuren werden nach einem Plan verordnet, auf dem genaue Angaben über Längen und Steigungen der Wege verzeichnet sind. Übrigens: demselben Zweck dient auch das Golfspiel.

Der Ruf, den sich Bad Nauheim erworben hat, drückt sich nicht zuletzt in Zahlen aus: Im Jahre 1959 beherbergte die Stadt 42 000 Kurgäste, von denen 2600 Besucher aus etwa fünfzig europäischen und überseeischen Ländern gekommen waren. Richard Kühn