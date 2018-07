Die Pfälzische Hypothekenbank Ludwigshafen/Rhein, bleibt für 1959 mit ihrer Dividende bei 12 v. H. auf das alte Kapital von 7,5 Mill. DM. Die aus der Kapitalerhöhung von November 1959 stammenden Aktien sind nur mit 3 v. H. dividendenberechtigt. Die Bilanz fällt durch die kräftige Rücklagesteigerung um 3,9 Mill. auf 11,8 Mill. DM auf, die Rücklagen übersteigen damit das Grundkapital von 10 Mill. DM. Die Rücklagenstärkung ist hauptsächlich eine Felge des Agio aus der Kapitalerhöhung.

Die Bank hat in 1959 für 90,3 Mill. DM Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen verkauft. Im Geschäftsbericht wird der Rückgang des Kleinabsatzes gegenüber dem Vorjahr nicht nur auf die veränderte Marktsituation zurückgeführt, sondern auch darauf, daß gerade private Sparer, angelockt von den großen Kurssteigerungen der Aktien, vielfach von der Anlage in festverzinslichen Werten zu der in Aktien und Investmentzertifikaten übergingen.

Die Verwaltung kommt auch auf die Frage der Bonifikationen zu sprechen, die immer dann, wenn der Pfandbriefabsatz schwierig wird, eine besondere Rolle zu spielen beginnt. Es ist überall in der Wirtschaft so, daß, wenn eine Ware „um jeden Preis“ an den Mann gebracht werden soll, dieser Preis gesenkt wird. Von dieser Möglichkeit haben im vergangenen Jahre einige Realkreditinstitute insofern Gebrauch gemacht, als sie den Abnehmern von Pfandbriefen Bonifikationen gewähren, die über das bei normalen Marktverhältnissen herrschende Maß hinausgingen. Daß sich so etwas herumspricht, ist verständlich. Daß Hypothekenbanken, die an ihren alten Bonifikationen festhalten wollten und es auch konnten, von einer solchen Entwicklung unangenehm berührt waren, ist ebenso natürlich. Aber totschweigen kann man solche Dinge keinesfalls. Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, was auf dem Kapitalmarkt vor sich geht. Die Verwaltung der Pfälzischen Hypothekenbank beklagt sich darüber, daß der ständige Hinweis auf „Nettokurse“ in Börsenberichten zur Schwäche des Kapitalmarktes beigetragen hat und daß solche Veröffentlichungen notwendigerweise Unruhe und Unsicherheit bei privaten Pfandbriefkäufern und Kapitalsammelstellen auslösen und zu einem dauernden Heruntersprechen der offiziellen Emmissionskurse führen, insbesondere, wenn die Nettokurse mit Überbonifikationen errechnet werden, die nur einzelne Institute gewährt haben.

Hier scheint doch wohl Ursache und Wirkung verwechselt zu werden. Wenn die offiziellen Emissionskurse nur noch auf dem Papier stehen und sich so weit von der Wirklichkeit entfernt haben, daß sie unglaubwürdig geworden sind, was wir im vergangenen Jahre doch mehrfach erlebt haben, dann wäre es zuviel verlangt, wenn eine Zeitung ihren Lesern stets nur die offiziellen Emissionskurse wiederholen würde. Bonifikationen sind nichts Geheimnisvolles, sie müssen sein und sie werden auch stets in unterschiedlichen Höhen gewährt. Peinlich wird das Thema doch erst dann, wenn die Bonifikationen dazu dienen müssen, eine überfällige Senkung des offiziellen Emissionskurses vorwegzunehmen. Im übrigen: die fehlende Selbstdisziplin bei den Realkreditinstituten kann nicht durch eine beharrliche Schweigsamkeit der Publizistik ersetzt werden. K. W.