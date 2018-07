FÜR jede Auslandsreise im Auto:

Europa - Straßen - Atlas; Kümmerly & Frey, Geographischer Verlag, Bern; 140 Kartenseiten, flexibel gebunden, 9,80 Schweizer Franken (etwa das gleiche in DM).

ER ENTHÄLT Karten aller europäischen Länder mit Ausnahme der Sowjetunion und einiger ihrer Randstaaten (Jugoslawien ist drin, Polen nur teilweise)in den Maßstäben 1:2 500 000 für verkehrsärmere Länder wie Skandinavien Spanien (leider auch den größeren Teil von England), 1:1 000 000 in den meisten Fällen, 1:500 000 für besonders beliebte oder dichtbesiedelte Reisegebiete (Holland, Genfer See, Bodensee, Tirol).

ER GEFÄLLT, weil er der für diese Größe exakteste oder, anders ausgedrückt, für diese Genauigkeit handlichste Straßenatlas ist, den wir kennen: bequem in eine Rocktasche zu stecken und nicht schwerer als ein Taschenbuch. Trotzdem sind die Karten groß genug, brauchen also im Verlauf eines Autofahrtages nicht häufiger als ein- oder zweimal umgeblättert zu werden – und das Umblättern, das Wiederfinden des Weges wird einem sehr leicht gemacht. Erfahrung hat hundertfach bewiesen, daß dieser kleine Atlas völlig ausreicht für alle Fahrten auf größeren Autostraßen (natürlich nicht für Querfeldein-Fahrten oder Stadtdurchfahrten). Und noch eins: Die Standard-Versicherung jedes Karten-Verlages, die bei kummer-gewohnten Kartenbenutzern nach trüben Erfahrungen verständlichem Mißtrauen begegnet, hat hier allen unseren Nachprüfungen standgehalten: das gesamte Straßennetz ist in dieser neuen Auflage „auf den neuesten Stand“ gebracht! D. Z.