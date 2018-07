Glauben Sie wirklich, daß Leute, die fähig sind, derartige Grausamkeiten zu begehen, in der Lage wären, einen Staat nach modernen Begriffen zu bilden, um sich selbst zu regieren? Denn wenn sie es nicht schaffen können — was zu vermuten ist —, dann stellt sich doch die logische Frage: Wer wird in diesem strategisch wichtigen Raum, falls Frankreich morgen den Kampf aufgeben sollte, übermorgen der Herr sein? Die Antwort auf diese Frage ist für sie von ebenso ausschlaggebender Bedeutung wie für uns. Wehe Europa, wenn wir die Kontrolle über Afrika verlieren, indem die farbige Revolution statt mit uns gegen uns stattfindet. In Deutschland verlangt man Verständnis für die Berlin Frage, was eher möglich wäre, wenn Sie mehr Fingerspitzengefühl für Problerne zeigen würden, die indirekt auch die Ihrigen sind.

Ferdinand Otto Miksche, Officer de la Legion dHoneur, Paris