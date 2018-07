G. Z., Frankfurt

Die Verhaftung des SS-Mörders Eichmann wir für die Frankfurter Staatsanwaltschaft ein Alarmsignal. Zur gleichen Stunde, da Israels Ministerpräsident Ben Gurion’den gelungenen Schlag eines Geheimdienstes bekanntgab, wurden in Franklins Justizgebäude fieberhaft Ermittlungsakten berprüft – und Haftbefehle ausgeschrieben. Die estnahme Eichmanns mochte ja manchem, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt, den Anstoß eben, sich „abzusetzen“ ...

Der erste, der wieder hinter Schloß und Riegel esetzt wurde, war Eichmanns Stellvertreter im Leichssicherheitshauptamt, der frühere SS-Obersturmbannführer Hermann Krumey. Schon zweimal war der frühere BHE-Kreistagsabgeordnete in seiner Drogerie zu Korbach festgenommen worden, aber beide Male mußte man ihn wieder lagfen lassen, weil der Nachweis seiner Mitverantwortung am Tode von beinahe einer halben Million ungarischer Juden in den Lagern Auschwitz und Maidanek nicht eindeutig erbracht werden konnte. Und wenig später wurde auch der hemalige Polizeipräsident von Frankfurt und setzte Nazi-Gesandte in Sofia, der 58jährige Adclf ieinz Beckerle, erneut inhaftiert.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft bereitet seit vielen Monaten Mammutprozesse zur strafrechtlichen Sühne von Verbrechen in Konzentration agern des Dritten Reiches vor. In einem Verfahren, bei dem es um die Ermordung von Hunderttausenden jüdischer Häftlinge im Konzentrationslager Auschwitz geht, richten sich die Ernittlungen gegen etwa 950 Beschuldigte.

Mitten in diese Vorbereitungsarbeiten hat jetzt die Haftbeschwerde des KZ-Arztes Dr. Beger Unruhe und Verwirrung gebracht. Begers Anwalt berief sich beim letzten Haftprüfungstermin auf den Artikel 3 Abs. 3 des sogenannten Überleitungsvertrages. Darin wird einmal den Gerichten verwehrt, Strafverfahren wegen Taten einzuleiten, die „im Dienst der Besatzungsmacht“ begangen wurden, zum anderen sollten deutsche Berichte nicht tätig werden können, wenn entweder alliierte Gerichtsbehörden ein Urteil schon gefällt oder eine Untersuchung endgültig abgeschlossen hatten. Der Sinn dieser Vereinbarung war eindeutig: Die „Kollaborateure“ sollten nicht gestraft werden und Kriegsverbrechern die Möglichkeit genommen werden, sich nachträglich „rehabilitieren“ zu lassen.

Diese Vorschrift hat der Anwalt des KZ-Arztes nun so interpretiert, daß sein Mandant freigelassen werden müsse, weil sein Fall schon einmal von den Alliierten untersucht worden sei. Der Haftrichter hat den Schlag zunächst einmal pariert: Für den endgültigen Abschluß der Untersuchung sei kein Beweis erbracht worden. Man fürchtet jedoch nun eine Flut von Haftbeschwerden. Viele mögen sich darauf berufen, daß gegen sie von den Alliierten schon ermittelt wurde.

In Frankfurter Juristenkreisen herrscht Betroffenheit darüber, daß der Überleitungsvertrag so ausgelegt wird. Jeder Fachmann weiß, von welchen Zufälligkeiten alliierte Verfahren gegen Kriegsverbrecher damals abhingen; eine systematische Untersuchung aller Verbrechen sei in den Wirrnissen der ersten Nachkriegsjahre gar nicht möglich gewesen. Die zeitbedingten Mängel der damaligen Verfahren und die etwas unklare Formulierung des Vertragstextes dürften kein Freibrief für Kriegsverbrecher sein.

Im Hinblick auf die umfangreichen Ermittlungsverfahren, die zur Zeit in Frankfurt laufen, würde die Staatsanwaltschaft eine eindeutige Stellungnahme der Vertragspartner begrüßen.