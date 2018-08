H. W., Flensburg

Als der Kreisjugendring der Stadt Flensburg kürzlich zu seiner Vollversammlung zusammentrat, lag den Vertretern der 22 Flensburger Jugendverbände ein Antrag der Marine-Jugend in Flensburg vor, in den Kreisjugendring aufgenommen zu werden. Das war nichts Ungewöhnliches – ungewöhnlich aber war, daß der Antrag nach langer und stürmischer Debatte vertagt wurde.

Den Delegierten der Flensburger Jugendverbände mißfiel nämlich manches an der Marinejugend. Sie tadelten, daß die Marinejugend sich zu stark an den Marinebund anlehne, dessen führende Männer die Vergangenheit immer noch nicht bewältigt hätten. Überdies herrsche bei den Zusammenkünften der Marinejugend ein Ton wie auf dem Kasernenhof. Sie betreibe eine vormilitärische Ausbildung, und es sei erwiesen, daß Fähnriche und Offiziere der Bundesmarine diese Ausbildung leiten.

Vormilitärische Ausbildung – das ging den Delegierten der anderen Jugendverbände zu weit. Sie hatten allesamt nichts gegen die Bundesmarine. Fähnriche aber gehören nach ihrer Meinung nicht als Ausbilder in die Marinejugend. Und einer der Sprecher wetterte: Wenn auch das Landesjugendamt die Marinejugend als Jugendpflegeorganisation anerkannt habe, dann heiße das noch lange nicht, daß der Kreisjugendring ein Gleiches tun müsse. Es werde höchste Zeit, daß man vom „Obrigkeitsstaatsdenken“ wegkomme undnicht alles gutheiße, was die Behörden für richtig befänden.

Die starken Worte, die in Flensburg gesprochen wurden, fanden im schleswig-holsteinischen Kultusministerium ein offenes Ohr. Amtschef Ministerialdirektor Kock versicherte, daß das Kultusministerium die Arbeit der Flensburger Marinejugend noch einmal gründlich überprüfen werde. Man verfolge die Flensburger Vorgänge sehr aufmerksam, und man werde nicht zögern, der Gruppe die staatliche Anerkennung zu entziehen, falls dort eine vormilitärische Ausbildung betrieben werde oder falls sie gar gegen die staatsbürgerlichen Pflichten verstoße. Im übrigen sei die Marinejugend aber vom Landesjugendamt nach eingehender Prüfung ihrer Arbeit durch das Flensburger Jugendamt als Jugendpflegeorganisation anerkannt worden. Das Kultusministerium wandte sich außerdem mit der Bitte an den Landesbeauftragten für staatsbürgerliche Bildung in Schleswig-Holstein, Oberregierungsrat Hessenauer, er möge sich der politischen Erziehung der Marinejugend annehmen.

Den Vertretern der Jugendverbände scheint das aber noch nicht genug zu sein. Sie wollen sichergehen und sich selber davon überzeugen, wie es in der Marinejugend mit der vormilitärischen Ausbildung bestellt ist. Sie kündigten an, daß sie am „Dienstbetrieb“ teilnehmen werden.