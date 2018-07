Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Was ist der Roman? Diese Frage beantwortet in eigener Sache eine Autorin von einigem Ruhm gelassen und überzeugend –

Tania Blixen: „Widerhall“; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 292 S., 16,80 DM.

In der ersten dieser Erzählungen, denen die Baronin aus Dänemark den bescheiden-anspruchsvollen Titel „Last Tales“, letzte Erzählungen, gegeben hat, beantwortet ein Kardinal seinem Beichtkind die Frage „Wer sind Sie?“ mit einer Geschichte, seiner eigenen Geschichte, und sagt dann:

„Seit es Sprache gibt, sind Geschichten erzählt worden, ohne Geschichten wäre die menschliche Rasse zugrunde gegangen, wie sie ohne Wasser zugrunde gegangen wäre. Sie werden die Charaktere der wahren Erzählung immer deutlich vor sich sehen, man möchte sagen, leuchtend und auf einer höheren Ebene. Gleichzeitig werden sie nicht mehr ganz menschlich wirken, und man mag sich, ehrlich gesagt, vielleicht ein wenig vor ihnen fürchten. So hat das alles seine Ordnung. Aber heute... sehe ich eine neue Erzählkunst am Horizont dämmern ... diese neue Kunst und Literatur wird, um der individuellen Charaktere in der Geschichte willen und um ihnen nahe zu bleiben und keine Angst vor ihnen zu haben, bereit sein, die Geschichte selbst zu opfern... Und während so die Sympathie (zu den Personen der Geschichte) wächst, verliert die Geschichte selbst an Boden und Gewicht. Die Literatur der Individuen ist eine hohe Kunst, eine große, ernste, hochstrebende menschliche Leistung. Aber sie ist ein menschliches Produkt. Die göttliche Kunst ist das Geschichtenerzählen. Im Anfang war das Erzählen. Ganz am Ende wird uns vergönnt sein, darauf zurückzukommen – und das ist, was man den Tag des Gerichts nennt... Wenn aber die neue Literatur allein herrschen und es keine Helden mehr geben wird, werden auch die Helden aussterben ... Die Geschichte verfährt nach ihrem eigenen Plan und Wesen mit dem Helden und der Heldin, sowie mit ihren Vertrauten und Rivalen, ihren Freunden, Feinden und Narren, und nimmt so ihren Fortgang. Held und Heldin brauchen sich nicht nach Material für ein Brandopfer umzusehen, dafür sorgt die Geschichte ... sie hält sich nicht mit Ausdruck oder Haltung der Personen auf, sie geht weiter. Sie läßt den einzigen treuen Vasallen des alten, wahnsinnig gewordenen Helden schaudernd ausrufen: ‚Ist dies das verheißene Ende? – und weiter geht sie und läßt uns nach einer Weile ruhig wissen: ‚Dies ist das verheißene Ende.’“

„Du lieber Gott“, sagte die Dame, „was Sie göttliche Kunst nennen, scheint mir eher ein hartes grausames Spiel zu sein, wovon das Menschenwesen gepeinigt und schimpfiert wird.“

„Hart und grausam mag es scheinen. und doch werden wir Ihnen sagen, wahrlich, daß es für die Personen darin sonst nirgends im Weltall Erlösung gibt... Denn auf der ganzen Welt hat nur der Geist der Erzählung die Befugnis, daß er den Herzensschrei der Gestalten beantworten kann, den Herzensschrei, den jede von ihnen ausstößt: ‚Wer bin ich? “