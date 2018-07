Inhalt Seite 1 — Bausparkassen melden sich zu Wort Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Wen dt

Wenn man davon ausgeht, daß im Durchschnitt jede "Bausparer-Familie" etwa drei Personen erfaßt, sind heute mehr als neun Millionen Einwohner der Bundesrepublik, das sind über 16 v. H. der Wohnbevölkerung, dem Bausparen verbunden. Kein Wunder, wenn die Bausparkassen in der Wohnungsbaufinanzierung heute eine bedeutsame Rolle spielen. Allein im Jahre 1959 wurden von den privaten und öffentlichen Bausparkassen, 2,6 Mrd. DM für diesen Zweck ausgezahlt; das sind 34,2 v.H. der von allen Kapitalsammelstellen im vergangenen Jahr bereitgestellten Mittel. Mit diesem Prozentsatz belegen die Bausparkassen vor den Pfandbriefinstituten (29,3 v. H.) und den Sparkassen (27,4 v. H.) unverändert den ersten Platz.

Daß die Bausparkassen bemüht sind, diese führende Position zu halten, ist verständlich. Im vergangenen Jahr ist ihre Expansion etwas langsamer geworden. Bei den privaten Kassen wurden 1959 rund 352 500 Verträge abgeschlossen, das sind 4,8 v. H. weniger als im Vorjahr. Die Bausparsummen der neuen Verträge sind mit 6,21 Mrd. zwar nochmals gestiegen; die Zuwachsrate erreichte jedoch mit 8,9 v. H. nicht mehr die Progressionsquoten früherer Jahre. Der Verband der privaten Bausparkassen sieht darin eine Normalisierung des Bauspargeschäfts als Ausdruck einer allmählichen Sättigung des Nachkriegs-Nachholbedarfs auf dem Wohnungsmarkt.

Die politischen Instanzen erfüllen gewiß in der Förderung des Eigenheimbaues eine sozialpolitische Aufgabe. Das ist auch zu begrüßen, solange man sich an ein gesundes Mittelmaß hält. Das wird aber verlassen, wenn der Bauherr oder der Käufer ohne wesentliche Vorsparleistung in den Genuß eines Hauses gelangen kann; einfach dadurch, daß ihm der Staat bis zu 90 v. H. der Herstellungskosten eine Garantie (in Form etwa einer Hypothekenversicherung) gewährt. Solche Pläne sind im Gespräch. Ein zu 90 v. H. fremdfinanziertes Eigenheim erfordert erhebliche Zins- und Tilgungskosten; sie lassen das Bewußtsein, in einem "Eigen"-Heim zu wohnen, nur schwerlich entstehen. Der Eigentumsgedanke kann auch hier nicht durch Staatsgeschenke gefördert werden.

Der Nutzen einer solchen Maßnahme liegt vielmehr im wirtschaftlichen Bereich. Wir wissen, wie sprunghaft in den letzten Jahren die Baukosten gestiegen sind. Es war deshalb für den Bausparer immer besser, möglichst schnell ein Eigenheim zu errichten, unter bewußter Inkaufnahme höherer Zins- und Tilgungskosten. Im Vergleich zu den steigenden Baukosten fielen sie kaum ins Gewicht. Außerdem: die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten waren um so lohnender, je weniger Eigenkapital zur Verfügung gestellt wurde.

Die Preisentwicklung in der Bundesrepublik macht den Bausparkassen naturgemäß berechtigte Sorgen. Der Verband der privaten Bausparkassen fordert deshalb die Bundesregierung, auf, die Sozial- und Fiskalpolitik unter das Primat der Erhaltung der Geldwertstabilität zu stellen, statt sich auf die Abschwächung der Preisauftriebstendenzen zu verlassen. "Schon vor den Bundestagswahlen sollte daher durch währungspolitische, zollpolitische und steuerpolitische Maßnahmen zugleich, nämlich durch eine Korrektur der Währungparität (!) unter stufenweiser Ausnutzung, des nach dem Währungsabkommen verfügbaren Spielraumes sowie durch Zollsenkungen mit dem Ziel der Einfuhrerhöhung im Verein mit sozialpolitisch wohlabgestuften Steuererhöhungen (!) dem Preisauftrieb von drei Seiten her entgegengewirkt werden."

Den Bausparkassen geht es um die Erhaltung der Sparintensität. Deshalb sind sie überaus empfindlich, wenn von irgendeiner Seite an den steuerlichen Förderungsmaßnahmen für Bausparer gerüttelt wird, denn ohne Zweifel sind in den vergangenen Jahren speziell mit deren Hilfe die Bausparer an der Stange gehalten worden. Das Steueranpassungsgesetz 1960, das eine Dämpfung der haussierenden Konjunktur und zugleich eine Verbesserung der Steuersystematik und der Steuergerechtigkeit bewirken soll, trifft in einigen Teilen auch den Bausparer und ist deshalb auch geeignet, das Bauspargeschäft zu beeinträchtigen. Dabei handelt es sich um die Einschränkung der erhöhten Absetzungen für Wohngebäude (§ 7b EStG) und die Einschränkung der erhöhten Bausparbegünstigung (§ 10 EStG, § 2 WoBG).