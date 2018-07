Von Paul Bolkovac S. J.

Zu Pfingsten, am Fest des Heiligen Geistes, ein Plädoyer zu halten für den Geist ist ebenso schwierig wie notwendig, weil im Zeitalter des theoretischen Materialismus im Osten und eines praktischen Materialismus im Westen das ständige Gerede von der Ohnmacht des Geistes die Geister verwirrt und die Herzen zaghaft gemacht hat.

Lange, allzulange, war für die Öffentlichkeit der Geist so ausschließlich verbunden mit Kunst, Literatur, Philosophie und den Wissenschaften, daß sein Besitz ein Privileg der Gebildeten, der Künstler, der Intellektuellen, der Theoretiker zu sein schien. Es klang oft so, als ob die Praktiker der Technik, der Wirtschaft, der Politik und die Menschen des Alltags von der Welt des Geistes ausgeschlossen seien.

Vielleicht hat diese Schizophrenie auch dazu beigetragen, daß Pfingsten, das zur Zeit des Idealismus ein „liebliches Fest“ wurde (Goethe: „Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen ...“), später durch den Materialismus zum unbekanntesten aller christlichen Feste wurde; ein Fest, das dem allgemeinen Bewußtsein ferner steht als Ostern und Weihnachten.

Es sind sehr bittere Erfahrungen, die uns weithin das Vertrauen zu Ideen, Idealen und Ideologien verlieren ließen; aber dankbar und in Verehrung schlägt uns immer noch das Herz, wenn wir einem Menschen begegnen, an dem wir uns orientieren, auf den wir uns verlassen können – wobei Niveau wichtiger ist als Format. (Format kann auch ein Verbrecher haben.) Ob sich jemand für einen Menschen „begeistern“ kann, hängt davon ab, welcher Geist diesen Menschen beseelt.

*

Menschen, Menschengruppen und die verschiedenen Völker der ganzen Menschheit haben alle die verständliche, sogar berechtigte, aber auch sehr gefährliche Neigung, ihre eigenen Interessen ohne jede Rücksicht auf die anderen zu verfolgen. Wo der Zusammenhang zwischen den Teilen, das Zusammenwirken der Teile mit dem Ganzen stark gestört ist, sammelt sich Zündstoff an, der die Konflikte von Krise zu Krise treibt und zur Katastrophe führen kann. Ob persönlicher oder auch kollektiver Egoismus – er ist und bleibt des Menschen gefährlichster Gefährte in allen seinen Lebensräumen: in der Familie und im Beruf, in Wirtschaft und Politik, und sogar zwischen den Konfessionen.