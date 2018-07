Inhalt Seite 1 — Die Schreckensnachricht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schleichender Tod aus der Neutronenbombe – Eine neue furchtbare Art der Massenvernichtung Geheimwaffen im Gleichgewicht

In der vorigen Woche erschien eine Zeitungsmeldung, die uns wieder einmal den Atem stocken ließ: Eine neue, furchtbare Waffe droht alles Leben zu vernichten! Todesstrahlen – seit langem schon apokalyptische Krönung der Massenvernichtungsmittel, Ausgeburt der Hölle und alter Räuberpistolen-Phantasie – sie sind Wirklichkeit geworden. Sie lauern auf uns, und wir können unser Testament machen, falls wir so optimistisch sein sollten zu glauben, daß es noch Erben geben wird ...

Um was geht es bei der Superwaffe? Sie ist, den Meldungen zufolge, eine Kombination von A- und H-Bombe mit besonders hoher Strahlungsausbeute, aber geringer Brisanzwirkung. Anders gesagt: Diese „Neutronenbombe“ richtet keine oder jedenfalls keine größeren mechanischen Zerstörungen an, wie dies durch die Luftdruck- und Hitzewelle der normalen A- oder H-Bomben geschieht, sondern sie strahlt vorwiegend, sie sendet unsichtbare Geschosse in Gestalt von Neutronen aus, winzigen Bestandteilen des Atomkerns, die ein Lebewesen tödlich treffen können. Die Strahlungsintensität dieser Bombe erreicht die Stärke von mindestens 500 bis 1000 Röntgeneinheiten. Das entspricht der Dosis, die in der Tat beim Menschen tödlich wirkt.

Stellen wir uns eine Begegnung mit den „Todesstrahlen“ vor: Der Explosionsknall wird schwach bleiben, ähnlich dem eines platzenden Feuerwerkskörpers. Dann wird zunächst scheinbar nichts geschehen. Das „unschuldige“ Wölkchen am Himmel wird sich auflösen, und alles wird seinen gewohnten Gang weitergehen. Erst nach einiger Zeit wird die Wirkung der unsichtbaren Strahlen-Dusche beginnen. Kopfschmerzen und Übelkeit werden sich einstellen. Je nach der Konstitution des Betroffenen und der Strahlendosis wird es anschließend zu schweren Krankheitsbildern kommen, zum Beispiel inneren Blutungen, Funktionsstörungen der Organe und Veränderungen des Blutbildes. Früher oder später folgt der Tod.

„Vorteil“ der Strahlenbombe

Wohnhäuser, Industrieanlagen, überhaupt Bauwerke und totes Gerät bleiben bei der Explosion einer Neutronenbombe unberührt. Das hätte für den Bombenwerfer große Vorteile. Handelt es sich um sehr kurzlebige Strahlung (was von dem verwendeten spaltbaren Material in der Bombe abhängt), so kann das verseuchte Gebiet schon bald nach dem tödlichen Schauer von Truppen besetzt werden, und die Fabriken können weiterarbeiten.

Soweit das Kalkül dieser eleganten Kriegführung. Zur Bombe selbst wäre zu sagen, daß man in den USA mindestens schon seit zehn Jahren an ihr bastelt – wie lange es die Russen tun, wissen wir nicht, wahrscheinlich aber auch nicht erst seit gestern. Insofern sind die Todesstrahlen – was die Theorie ihrer Erzeugbarkeit betrifft – nicht der „letzte Schrei“ der Waffentechnik. Das amerikanische Nachrichtenmagazin TIME wußte schon vor einem halben Jahr zu berichten, daß in dieser „geheimsten aller Geheimwaffen“ sowohl Kernspaltungs- als auch Kernverschmelzungsprozesse ablaufen, und daß man sich als Bombenziele vorwiegend feindliche Truppenansammlungen vorstellt.