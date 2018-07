Ein junger Wissenschaftler arbeitet – in dieser Erzählung von Wladimir Dudinzew – an einem kühnen Projekt, zu dessen Verwirklichung er Jahre brauchte. Doch eine geisterhafte Eule verfolgt ihn, und das bedeutet: Er hat nur noch ein Jahr zu leben. Mit aller Kraft widmet er sich jetzt ausschließlich seiner Arbeit; da tritt eine Frau, die erste, in sein Leben. Als Geliebte, um ihn abzulenken, oder als hilfreiche Mitarbeiterin Er weiß es nicht. – Wir bringen hier den Schluß der Erzählung.

Mir erschien das alles sinnlos, und ich bemühte mich nicht, ihr meinen Ärger zu verbergen: „Ist ja gut, endlich ‚Du‘ zu mir zu sagen. Das hätte schon lange sein können. Aber ich möchte Sie bitten, sich nicht mehr so merkwürdig zu benehmen. Zwei Monate lang spielen Sie nun schon Versteck mit mir. Dafür habe ich kein Verständnis; denn es stiehlt uns nur kostbare Zeit.“

„Warum haben Sie es eigentlich immer so eilig?“

In diesem Augenblick sah ich hinter einer Laterne den Schatten meiner Eule; ihre hellen, blinzelnden Augen. Ich blieb stehen und wollte sie meiner Begleiterin zeigen. Doch ich erinnerte mich: nur ich konnte die Eule wahrnehmen.

„Warum ich es so eilig habe?“ Ich wollte ihr nun endlich die Wahrheit sagen. „Ich habe nur noch ein halbes Jahr zu leben.“

Meine Worte wirkten so sehr auf sie, daß es den Anschein hatte, als hätte ich ihr die letzte Wahrheit gesagt. Sie klammerte sich an mich. Ich sah, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten.

„Warum betrügen wir einander, wenn du weißt, daß du nur noch ein halbes Jahr zu leben hast?“ flüsterte sie.