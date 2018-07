Inhalt Seite 1 — Ein schwieriger, kein gemeiner Mann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Max Rychner

Jahrelang hat das Kind Nele Benn in Dänemark, wo es nach dem Tode der Mutter 1922 vom siebten Jahr an aufwuchs, unter dem dort so fremden Vornamen gelitten. Getauft war sie auf die Namen Irene Michaele, dann hatte Gottfried Benn de Costers Nele, „die Seele Flanderns“ im Ulenspiegel, kennengelernt und ihren Namen nachträglich noch im Kirchenbuch zu den beiden andern setzen lassen. Neue Schwierigkeiten brachte der Vater der in Dänemark Lebenden ein, als er 1933 glaubte, Deutschland, das er als Halbromane (Halbschweizer: seine Mutter stammte aus Fleurier) in großer Manier liebte, sei in eine Mutation nach oben eingetreten; die Tochter –

Nele P. Soerensen: „Mein Vater Gottfried Benn“; Limes Verlag, Wiesbaden; 120 Seiten, 11,50 DM

– schreibt dazu:

„Schon 1934 – oder war es Ende 1933 – sagte er mir, daß er sich furchtbar getäuscht habe... Ich zweifelte nie an der Gesinnung meines Vaters. Ich kann kein Wort der Rede an die Emigranten verteidigen ... Aber meinen Vater verteidige ich. Seine besten Freunde waren Juden. Er war ein schwieriger Mann, nicht immer ein netter Mann, aber kein gemeiner.“ Tapfere Worte! Gegen wen müßte man ihn heute noch verteidigen? Der tote Benn hat seine noch lebenden Gegner längst zur Strecke gebracht; sein Schattenwink war mächtiger als ihre Rede.

Nele Soerensen ist Redakteurin an der größten Kopenhagener Zeitung; dieses Buch hat sie deutsch geschrieben, vorsichtig, wohlerwogen, wobei eine kaum spürbare gelegentliche Unsicherheit als „Verfremdungseffekt“ den Reiz des Stils erhöht. Sie weiß, wie komplex der Gegenstand ihrer Darstellung ist, also bleibt sie selbst so einfach wie möglich, ja es ist, als ob im Gedenken an ihren Vater das Kindliche in ihr, die selbst Mutter ist, noch einmal mitsprechen wollte, auf eine geklärte, den Kindern noch nicht verliehene Weise. Dabei hat jedes ihrer Worte etwas von einer Kompetenz, die weniger aus ihrer Verwandtschaft als aus ihren Herzensregungen gegenüber diesem besonderen Verwandten stammt, auch dort noch, wo sie an Stacheln seiner Prosa hangen bleibt und sich verletzt.

Sie identifiziert ihn, oder ihr Vaterbild, mit jedem seiner Worte, mehr und anders als er es tut, der in seinen „scharfen und plastischen Darstellungsversuchen“ manchmal ein Ich entwickelte, das ihr unheimlich war, weil es das Strömen des unbewußten Einverständnisses störte. Als Tochter nicht nur, als Frau hält sie sich an den konkreten Einzelfall eher als an das verallgemeinernde Gesetz, das der Dichter und Moralist daraus zog, und sie wird dieses scharfkantig formulierte Gesetz, wenn es wenig Schmeichelhaftes über Frauen aussagt, auf sich beziehen und auf das prozeßhafte Verhältnis zwischen Vater und Dichter, Dichter und Tochter, Vater und Tochter... Einfach ist es nicht mit solch einem Mann, der in den vielen hier mitgeteilten Briefen ein so unangefochtenes einfaches Gefühl für die Frau hatte, die er, auch als sie das Matronenalter erreicht hatte, in den Briefen mit „Liebes, liebes Kindchen“ anredete.