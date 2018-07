Inhalt Seite 1 — Eine interessante Kombination: Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bei der Mannheimer Versicherungsgesellschaft hat die Verwaltung bereits in den letzten beiden Hauptversammlungen eindringlich auf die Notwendigkeit einer weiteren Verstärkung der Eigenmittel hingewiesen, um die Gesellschaft zu befähigen, „ihre Aufgaben erfüllen und im internationalen Wettbewerb bestehen zu können“. Die Eigenmittel, die 1952 erst 1,54 Mill. (wovon 1,22 Mill. eingezahltes Grundkapital) betragen haben, waren bis 1958 auf 3,87 Mill. (davon 2,02 Mill. Grundkapital) angewachsen und sollen nun im Laufe dieses Jahres auf 8,12 Mill. (davon 4,8 Mill. Grundkapital) gebracht werden. Vorgesehen ist im nächsten Jahr eine weitere Steigerung auf 10,42 Mill., entsprechend etwa 25 v. H. der Eigenbehaltsprämie, die (für 1961) auf 42,5 Mill. geschätzt wird.

Über die recht interessanten Modalitäten der Kapitalaufstockung besagt ein an die Aktionäre gerichtetes Rundschreiben u. a. folgendes:

Der ao Hauptversammlung vom 21. Juni würde man „in großen Zügen“ schon über das Geschäftsergebnis des Jahres 1959 berichten können, wenn sich auch die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Umzug in das neue Verwaltungsgebäude etwas verzögern werde, so daß die ordentliche HV erst im September stattfinden könne. Insgesamt dürfe man mit dem Geschäftsergebnis für 1960, bei einer Zuwachsquote von 9 v. H., zufrieden sein; freilich reiche das Gesamtwachstum einerseits und das versicherungstechnische Ergebnis andererseits nicht ganz an die Zahlen von 1958 heran. Das Gesamtergebnis sei durch einige besondere Fakten ungünstig beeinflußt; dem stünden aber erheblich gewachsene Vermögenserträgegegenüber. Vor allem aber habe man einen Teil des Aktienbesitzes der Gesellschaft Mitte des Jahres zu einemguten Börsenkurs realisiert und daraus einen beträchtlichen Sondergewinn erzielt, so daß man im Gesamtergebnis noch wesentlich besser als im guten Jahr 1958“ abschneiden könne.

Was die künftige Höhe des haftenden Kapitals angeht, so heißt es in dem Zirkular, man habe „die wachsende Größe der zur Versicherung kommenden Objekte und die Notwendigkeit, uns an der Entwicklung neuer Versicherungszweige zu beteiligen, deren Betrieb unsere Kundschaft von uns erwartet, ebenso in Rechnung gestellt, wie den internationalen Wettbewerb, bei dem eine gute Kapitalausstattung entscheidendes Gewicht hat. Wir halten es für unwahrscheinlich, aus normalen Geschäftsgewinnen, die nun einmal in der Versicherungswirtschaft starken Schwankungen unterliegen, die erforderliche Eigenkapital-Ausstattung in absehbarer Zeit erreichen zu können. Andererseitsglauben wir, daß das gewünschte Ergebnisohne unzumutbare Belastung für unsere Aktionäreerreicht werden kann. Um ein besseres, frei – verfügbares Eigenkapital zu bekommen, haben wir uns deshalb zum Verkauf eines Teil unseres Aktien-Portefeuilles im vorigen Jahr entschlossen.“

Die Kapitalaufstockung soll in zwei Etappen vor sich gehen: Volleinzahlung des Aktienkapitals – was insgesamt 1,2 Mill. DM erfordert – und Kapitalerhöhung 2:1 um 1,6 Mill. DM auf 1,8 Mill. DM, bei einem Ausgabekurs von 200 v. H. für die neuen Aktien. Um den Aktionären den Bezug zu erleichtern, sollen die neuen Stücke in zwei Teilbeträgen bezahlt werden: die erste Hälfte im Juli, die zweite nach der oHV im Herbst 1960. Die volle Dividendenberechtigung soll aber bereits ab 1. Juli gelten.

Bei der Volleinzahlung ist zu berücksichtigen, daß die Aktien der Lit. A bisher mit 76,5 v. H. und diejenigen der Lit. B bisher hälftig eingezahlt waren. Wie das Rundschreiben besagt, will man, „um den Aktionären diese Einzahlung zu erleichtern, den Termin der Fälligkeit auf einen Tag nach der oHV im September legen, so daß er mit der Auszahlung des Jahresgewinns zusammenfällt. Wenn unsere Aktionäre unseren Vorschlägen in der oHV folgen, können sie mit dem ihnen zufließenden Reingewinn ... fast die ganze Volleinzahlung ihres Kapitals... leisten.“ – Bei der Verteilung des Reingewinns soll nach § 53 Abs. 1 und 2 des Aktiengesetzes verfahren werden: vorweg 4 Prozent auf die Einlagen, danach Ausschüttung nach Maßgabe der Nennbeträge. So erhalten die höher eingezahlten Aktien des Lit. A mehr Barausschüttung und einen geringeren Zuwachs an Kapital, während für die Aktien des Lit. B das Umgekehrte gilt. Hier entfällt die Barausschüttung, falls Kapitalertragsteuer einbehalten werden muß; es ist dann „ein geringer Barbetrag je Aktie einzuzahlen“. Wie das Zirkularschreiben besagt, hat die Mehrzahl der Aktionäre gleich viele Aktien der Lit A und B; soweit das der Fall ist, erhält der betreffende Aktionär „auf jeden Fall“ – unabhängig also von der Frage, ob die Kapitalertragsteuer entfällt oder nicht – einen erheblichen Barbetrag, den er für die nun fällige Kapitalerhöhung verwenden kann.

Wie die Gesellschaft weiter mitteilt, haben die Mitglieder der Verwaltung sich damit einverstanden erklärt, daß ihre (an sich gewinnabhängigen) Bezüge in diesem besonderen Fall unabhängig vom Reingewinn festgesetzt werden.