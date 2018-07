Ein Wegweiser durch den Paragraphenwald des Lücke-Planes

Von Sigmund Chabrowski

Es ist vollbracht. Der Bundestag hat sich zu einem viel bewunderten Kraftakt aufgeschwungen und den sogenannten Lücke-Plan, wie das Monstregesetz über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über ein soziales Mietrecht schlicht genannt wird, in zweiter und dritter Lesung verabschiedet. Zwölf Abschnitte enthielt die Regierungsvorlage, aber nur zehn davon konnten abschließend beraten werden, denn die Rechtsgelehrten des Bundestages konnten sich bis zur dritten Gesetzeslesung im Plenum über die Änderung der Zivilprozeßordnung und über viele diffizile Fragen des Kündigungsrechts und des Mieterschutzes nicht mehr einig werden. Im Rechtsausschuß des Bundestages will man hierüber weiterverhandeln, um die unvollendete Lücke-Symphonie doch noch zu einem späteren Zeitpunkt zu vollenden. Die Leistung der Parlamentarier soll damit in keiner Weise herabgesetzt werden. Sie haben nicht weniger als drei neue Gesetze geschaffen, vier weitere geändert, 15 Rechtsverordnungen des Bundes und der Länder außer Kraft gesetzt und eine Rechtsverordnung geändert.

Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Für den durchschnittlichen Bundesbürger bleibt die juristische Fleißarbeit des Lücke-Planes ein Buch mit sieben Siegeln. Das befürchtet offenbar auch der Bundeswohnungsbauminister, wenn er von Plänen spricht, eine allgemeinverständliche Broschüre in hoher Millionenauflage als „Wegweiser“ durch dieses Gesetz herauszubringen. Ein „Mieter- und Vermieterpaß“ sozusagen, der den Weg durch den Paragraphenwald des wohnungswirtschaftlichen Liberalisierungsgesetzes erleichtern soll. Was bringt denn das Lücke-Gesetz im einzelnen?

1. Abbau der Bewirtschaftung

Mit Inkrafttreten des Gesetzes (wahrscheinlich am 1. August 1960) wird die Wohnraumbewirtschaftung aller Altbau-Mietwohnungen (die also vor dem 20. Juni 1948 bezugsfertig wurden) mit sechs und mehr Wohnräumen (einschließlich Küche) in Gemeinden mit 100 000 und mehr Einwohnern aufgehoben. Gleiches gilt von Wohnungen mit fünf und mehr Wohnräumen in Gemeinden unter 100 000 Einwohnern, von Ein- und Zweifamilienhäusern, in denen der Eigentümer selbst wohnt, und von Werks-, Dienst- und Genossenschaftswohnungen, die vor der Währungsreform bezugsfertig wurden. Schließlich fallen aus der Wohnraumbewirtschaftung sofort die teuren Altbauwohnungen heraus. Hierunter fallen jene Wohnungen, deren derzeitige Grundmieten folgende Sätze übersteigen:

Sämtliche Altbauwohnungen, deren Miete die Sätze dieser Tabelle nicht erreichen, bleiben vorerst der Wohnraumbewirtschaftung unterstellt. Sie wird für diese Wohnungen erst dann aufgehoben, wenn in den betreffenden kreisfreien Städten und Landkreisen das Wohnungsdefizit weniger als 3 v. H. beträgt.