Soll der Laie ein Buch lesen, bei dem der Autor

selber die Einschränkung macht, es sei vornehmlich an Fachleute gerichtet? Er soll. Es ist oft ebenso amüsant wie heilsam desillusionierend, Fachleute unter sich reden zu hören. Und bei dem Buch von

Janet Wolff: „Kaufen Frauen mit Verstand?“, Ein Leitfaden zum Verständnis der Frau von heute und zur Beeinflussung ihrer Kaufwünsche; Econ-Verlag, Düsseldorf; 280 S., 19,80 DM

handelt es sich außerdem um ein Thema, das uns alle betrifft. Ob es Produzent und Werbemann gelingt, die Kauflust der Frauen zu steigern und zu steuern und – inwieweit dabei die weibliche Intelligenz (oder Dummheit), Unberechenbarkeit, Intuition, Sensibilität und Labilität einkalkuliert werden können, geht nicht nur Fachleute und Käuferinnen an, sondern jedermann.

Janet Wolff ist eine amerikanische Werbeleiterin, die sich erfolgreich auf den „Verkauf an Frauen“ spezialisiert hat. Sie wartet daher mit Testmaterial und originellen, verblüffend treffenden „Kleinstbeobachtungen“ auf, die durchaus nicht so naiv sind, wie sie im ersten Moment wirken, und die in der Mehrzahl vielleicht schon morgen auch für den europäischen Markt maßgebend sein werden. Dasselbe gilt für ihre Schlüsse und Hinweise und – wir befinden uns ja im Bereich der „geheimen Verführer“ – die Tricks, die sie der Werbung anrät. (Sie lassen dem Laien manchmal die Haare zu Berge steigen: So schonungslos also bohrt man in unseren verborgensten Seelenfalten herum!)

Noch wird der europäische Werbefachmann zwar den Kopf schütteln, wenn er von den fünf weiblichen „Denkschablonen“ hört, nach denen er sich künftig richten soll, oder von „bewußtem Konformismus“, von der steigenden Beliebtheit des „Verkaufs frei Haus“ – oder gar von Anbieten der Ware „in romantischer Form“. Aber ihm wird ein so umfassender und klarer Leitfaden dennoch willkommen sein: als Lehrbuch für morgen. Hedda Westenberger