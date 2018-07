Die ZEIT hat letzte Woche jenes Sendschreiben der Saporoscher Kosaken an den türkischen Sultan zitiert, dessen rüde Tonart, so scheint es, in Chruschtschows diplomatischer Sprache wieder anklingt. Am Sonnabend hat der Kreml-Chef selber auf eine andere Version dieses Sendschreibens Bezug genommen, als er die Kosakenäußerung auf den amerikanischen Vizepräsidenten Richard Nixon ummünzte: „Was sind Sie für ein Mann, wenn Sie mit herabgelassenen Hosen keinen Igel erdrücken können!“ Die Wissenschaftler nennen dies wohl: historische Kontinuität... DZ