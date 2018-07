K-a, Offenbach

An einem Gartenzaun in Offenbach hängt ein Blumenautomat. Der darf verkaufen, wann er will. Jeder vergeßliche Sonntagsbesucher wird prompt von ihm bedient, jedes späte und plötzliche Rendezvous erhält durch ihn seinen Segen. Man späht ins verglaste Gefach, wirft ein Geldstück ein und hat die Blumen. So lange der Vorrat reicht. In Offenbach reichte er bisher nicht lange. Es scheint sehr viele Vergeßliche zu geben.

Hinter dem Gartenzaun in Offenbach ist eine große Gärtnerei. Die darf des Sonntags nur zwischen 11 und 13 Uhr Blumen verkaufen. Die Blüten stehen in langen Reihen und sind taufrisch. Sie warten eigentlich auf nichts, als daß sie geschnitten werden. Und die vergeßlichen Offenbacher stehen vor dem leeren Automaten und den quellenden Beeten, aber der Gärtner, der dort seiner Arbeit nachgeht, zuckt die Achseln. Ladenschlußgesetz.

Was der Automat nicht kann und der Gärtner nicht kann, nämlich jederzeit frische Blumen verkaufen, kann der Gärtner mit dem Automaten. Jeder der will, kann dieses Geschäft so oder doch ähnlich an diesem oder am nächsten Sonntag beobachten: Es kommt ein Kunde daher, schreitet langsam den Zaun entlang, orientiert sich stumm, wartet vor dem leeren Automaten, hebt ein Zwei-Mark-Stück hoch. Der Gärtner macht sich just in diesem Moment an einem Primelbeet zu schaffen. Der Kunde schaut dem Automaten in die leeren Glasfenster und schüttelt den Kopf. Und eben jetzt entdeckt der Gärtner an einem Tulpenbeet ein Unkrauthälmchen oder so. Der Kunde lächelt zustimmend in den Automaten hinein. Da schneidet der Gärtner für zwei Mark und legt den bunten Strauß in das kleine Gefach. Das Geldstück klickt in den Schlitz, es öffnet sich das Fach, der Kunde hat Blumen.

Und schon wieder kommt jemand den Zaun entlang, hält Zwiegespräche mit dem Automaten; zuckt die Achseln oder nickt zufrieden. Und hinten bei den Beeten geht der Gärtner, was ihm ja keiner verwehren kann, auch nicht das Ladenschlußgesetz, stumm seiner Arbeit nach.

So kommt es, daß in einem Automaten in Offenbach stündlich frische Blumen wachsen.