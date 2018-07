Nach der Stillegung der drei Bochumer Zechenanlagen („Prinz Regent“, „Engelsburg“ und „Friedlicher Nachbar“) der Gelsenkirchener Bergwerks AG (Ende 1959) hat die Stadt Bochum innerhalb kurzer Zeit 14 Betriebe verschiedener Art und Größe mit insgesamt rund 2000 Arbeitsplätzen angesiedelt. Weitere Klein- und Mittelbetriebe sollen folgen; die Stadtverwaltung hat die Voraussetzungen hierfür, u. a. durch umfangreiche Grundstücksankäufe, geschaffen. Nach nur zwei Monate laufenden Vorverhandlungen ist schließlich ein Abkommen mit der Adam Opel AG (Rüsselsheim) über die Errichtung eines Zweigwerkes in Bochum zustande gekommen. Genauer gesagt, handelt es sich um zwei Werkskomplexe, für die zusammen rund 1,5 Mill. Quadratmeter stehen, gegenüber 2,5 Mill. Quadratmeter in Rüsselsheim (wovon bisher, eingerechnet die im Gange befindlichen Erweiterungsbauten – neues Motorenwerk und Teilefertigung – als „Arbeitsfläche“ eine Million Quadratmeter genutzt sind).

Die beiden Teilflächen in Bochum haben untereinander gute Straßenverbindung, die streckenweise noch weiter ausgebaut werden soll, und verfügen über Gleisanschlüsse mit guten Verbindungen zum Rhein-Herne-Kanal. Die Versorgung mit Wasser, Kraftstrom, Gas und Dampf ist gegeben; ebenso ist die Ableitung der Abwässer gesichert. Bis 1963 hofft man mit dem Aufbau der Anlagen so weit vorangekommen zu sein, daß eine Belegschaft von 6000 bis 7000 Köpfen beschäftigt werden kann. Über den Investitionsaufwand kann vorläufig nur soviel gesagt werden, daß es sich hier um ein Objekt von mehreren hundert Millionen DM handeln wird. Wenn das Zweigwerk Bochum voll in Betrieb sein wird, rechnet Opel damit, daß Rüsselsheim seine Kapazität von rund 330 000 Personen-, Liefer- und Lastwagen (Stand von 1959) auf 420 000 bis 450 000 Fahrzeuge ausgedehnt haben wird, bei gleichzeitiger Vermehrung der Belegschaften von 33 000 auf 37 000 Beschäftigte und bei voller Auslastung des dortigen Werkgeländes. m. p.