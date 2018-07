Die Privatisierung ist der Preußischen Bergwerks und Hütten-AG in Hannover (Preussag) bislang gut bekommen. Die vor einem Jahr vollzogene Überführung von rund 78 v. H. des Grundkapitals in die Hände von über 200 000 Kleinaktionären brachte eine Kapitalaufstockung von 75 auf 105 Mill. DM und damit eine erhebliche Verbesserung der Finanz- und Vermögensstruktur. Während die Eigenmittel in den Jahren von 1955 bis 1958 rund 60 v. H. des Anlagevermögens ausmachten, waren es Ende 1959 schon 77 v. H., obwohl sich das Anlagevermögen im Laufe des letzten Jahres von 161 auf 178 Mill. DM erhöht hat. Die Konsolidierung zeigt sich auch in dem Abbau der kurzfristigen Fremdmittel (fällig bis zu zwölf Monaten) von 72 auf 55 Mill. DM. Die Kapitalerhöhung wirkte sich in zweifacher Weise aus: einmal ermöglichte sie einen direkten Abbau der Fremdmittel (etwa um 8 Mill. DM), daneben aber auch eine Verschiebung zugunsten der langfristigen Verschuldung.

Die Erlöse werden von der Konzernleitung als „im allgemeinen befriedigend“ bezeichnet. Die Zinkpreise haben sich verbessert. Bei der Kohle entwickelte sich das Hausbrandgeschäft günstig.

Nach Abzug der zwischen den Konzerngesellschaften getätigten Umsätze ergibt sich für 1959 ein Umsatz von 528 (i. V. 508) Mill. DM. Beteiligt waren hieran NE-Metalle mit 38 (34) v. H., Kohle mit 28 (32) v. H., Erdöl mit 24 (23) v. H. und Wasser und Kali mit 10 (11) v. H. Nennenswerte Verschiebungen ergaben sich also insoweit, als der Anteil des NE-Metall-Geschäfts sich vergrößerte und der Kohle-Anteil schrumpfte. Vermutlich wird das Kohlengeschäft 1960 weiter abnehmen, weil ja vor wenigen Monaten die Konzernleitung den mutigen Beschluß gefaßt hat, den unwirtschaftlich gewordenen Bergbau in Obernkirchen auslaufen zu lassen, während schon Vorjahren das benachbarte Revier Barsinghausen stillgelegt wurde. Allerdings sind dafür weitere Investitionen im Ibbenbürener Steinkohlenbergbau vorgesehen, vor allem zur Verbesserung der Kohlenaufbereitung und für einen erheblichen Ausbau des mit Ballastkohle fahrenden Kraftwerks. Der Schwerpunkt der Preussag-Investitionen (seit der Währungsreform investierte der Konzern insgesamt 741 Mill. DM) liegt jedoch schon seit einigen Jahren im Erdö lbereich. Auf ihn entfielen von den 82,7 (Vj. 82,7) Mill. DM Gesamtinvestitionen 1959 über 36 Mill. DM.

Der größte Anlagenzugang für 1960 wird vermutlich aber von der geplanten kräftigen Ausweitung des bislang noch schmalen Transportbereichs der Preussag kommen. Vorstandsmitglied Dr. Krämer bestätigte nämlich vor der Presse, daß Verkaufsvorbereitungen eingeleitet seien, um die bundeseigene Vereinigte Tanklager und Transportmittel-Gesellschaft (VTG) zu kaufen. Dieses Unternehmen hat ein Stammkapital von 30 Mill. DM, Rücklagen von 10 Mill. DM und verfügt über mehr als 14 000 Kesselwagen; daneben werden Tanklager und Binnentankschiffe betrieben. Vermutlich wird die Preussag für die Geschäftsanteile der VTG 70 bis 80 Mill. DM zu zahlen haben. Deshalb will sich der Vorstand auch auf der Hauptversammlung am 30. Juni in Hannover die Ermächtigung geben lassen, das Grundkapital noch einmal zu erhöhen: von 105 auf (höchstens) 157,5 Mill. DM. Der Ausgabekurs wird jedenfalls nicht unter dem Kurs der Privatisierungsaktion im vorigen Jahr (145) liegen.

Von dem Reingewinn 1959 in Höhe von 7,8 (5,3) Mill. DM soll eine Dividende von 8(7) v. H. gezahlt werden, von der jedoch die Kleinaktionäre nur Dreiviertel, also 6 Prozent, erhalten, da sie ihre Aktien erst im Laufe des Geschäftsjahres 1959 erworben haben. K. D.