Unmittelbar nach der Monatsliquidation, die am 19. Mai mit der Prämienerklärung begann, und im Durchschnitt Gewinndifferenzen erbrachte, hat die Pariser Börse als Antwort auf das Scheitern der Gipfelkonferenz eine Haussebewegung begonnen. Bei langsam zunehmenden Umsätzen und wachsender Beteiligung auch des Auslandes setzte sich diese Aufwärtsbewegung der Kurse bis zum Wochenende fort. Dann überwog die Tendenz, das erreichte Niveau zu konsolidieren.

Die Belebung erfaßte fast alle Gebiete; die Terminmärkte haben freilich diesmal von der Aufwärtsbewegung mehr als die Kassamärkte profitiert. In der außenpolitischen „Ruhepause“ der nächsten Monate werden, nach Auffassung der Börse, binnenwirtschaftliche Nachrichten mehr in den Vordergrund des Interesses zu rücken. Die jetzt in zunehmender Zahl fälligen Jahresabschlüsse sind auch über alle Erwartungen günstig. Und in den Generalversammlungen wird über die Umsätze und die Auftragsbestände der letzten Monate positiv berichtet.

Die Aufwärtsbewegung ist auch von den Erdölwerten sowie den wieder festeren Kongo-Aktien und südafrikanischen Goldminen getragen worden. Es hat den Anschein, als ob die großen Kapitalsammelstellen den früheren Rückgang der Sahara-Werte als übertrieben ansehen und gewillt sind, diese seit langem die Gesamttendenz der Börse bedrückende Hypothek zu tilgen. Einen besonderen Anlaß zu diesem Tendenzumschwung gab der günstige Abschluß der Compagnie Française des Pétroles, die bei Aufrechterhaltung der Dividende auch in diesem Jahr wieder eine Gratisaktie auf 20 alte Aktien ausgeben wird, und deren Beispiel von der Shell Française nachgeahmt werden soll. Dazu kam die Mitteilung der Erdölfinanzierungsgesellschaft REP-France, die für das kommende Geschäftsjahr die Ausschüttung der statutarischen Dividende als sicher ankündigt. Alle Erdölfinanzierungsgesellschaften, die den Namen REP tragen, werden diesem Beispiel folgen.

Die Gründung einer Gesellschaft für die Verteilung des Saharaöls unter Regierungsbeteiligung (Union Générale des Pétroles) hatte zunächst in die Kreise des an der Erdölfinanzierung beteiligten Privatkapitals erhebliche Unruhe getragen. Der Finanzminister hat aber, angeregt durch die Forderung des Nationalen Wirtschaftsrates, daß der Staat „keineswegs bestehende Privatverträge verletzen oder monopolitische Tendenzen verfolgen dürfe“, dann sehr bald beruhigende Erklärungen abgegeben. Dadurch wurden Käufe auf dem seit mehr als Jahresfrist verödeten Erdölaktienmarkt ausgelöst. Retlaw