Inhalt Seite 1 — Sind in Freiburg Heilige Professoren? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es läßt sich durchaus manches einwenden gegen die Kolleggelder

Von Idealismus allein kann kein Mensch leben. Daß viele es dennoch versuchten, soll hier nicht behauptet werden. Tatsache bleibt, daß ein Beruf wie der des Hochschullehrers unterbezahlt ist; Tatsache bleibt freilich auch, daß davon unter anderem deswegen noch nicht viel ins Bewußtsein der Öffentlichkeit gedrungen ist, weil einzelne Professoren sehr wohl Löcher zu finden wissen, die aus der allgemeinen Misere herausführen – und weil die Öffentlichkeit dann verallgemeinert: ach, die wissen sich schon zu helfen...

Solcher Löcher gibt es viele. Sie heißen Gutachten, Privatpatienten, Industrie-Verbindungen, Forschungsaufträge, Vortragsreisen – je nachdem. Jedes einzelne wäre einer Sonderbetrachtung wert, die ihm denn im Rahmen dieser Zeitung auch eines Tages zuteil werden soll.

Heute gilt es, ein großes Loch zu sehen: es heißt „Kolleggelder“. Neben seinem erschreckend niedrigen Gehalt (weniger als 1000 Mark für den außerplanmäßigen Professor; ein Betrag, der mühevoll sich den 2000 nähert, für den Ordinarius) hat der Universitätslehrer aus einer Zeit, als das Studium noch viel deutlicher den Charakter privaten Unterrichts trug, ein Anrecht auf (rund) 2,50 DM pro Hörer pro Wochenstunde. Die vierstündige Hauptvorlesung eines Faches mit sechshundert Hörern bringt also dem, der sie hält, immerhin 6000 Mark im Semester ein.

Sonderbarer Keuschheit gilt es als unfein, davon zu reden. Dabei haben die Universitäten selber längst die gehaltskorrigierende Funktion der Kolleggelder erfaßt und in ihr ökonomisches System eingebaut: Es ist verwaltungstechnisch oft sehr schwierig, einem Mann, den man bei der Besetzung eines Lehrstuhls gerne haben will, ein angemessenes Gehalt (das also weit über das in der jeweiligen Gebührenordnung festgelegte hinausginge) zu bieten. Es ist aber – ein einsichtiges Landeskultusministerium vorausgesetzt – nicht so schwer, den im Gehalt fehlenden finanziellen Anreiz durch „Kolleggeldgarantien“ (1500 bis 10 000 Mark pro Semester) zu ersetzen, die nichts anderes besagen als: wir garantieren diesem Professor so und so viele Hörer – und wenn er sie nicht hat, dann zahlen wir die Kolleggelder trotzdem.

Gegen dieses Verfahren wäre nichts einzuwenden. Es sollte uns ja doch alles recht sein, was den Stand des Hochschullehrers auch von den nun einmal nicht ganz entbehrlichen Äußerlichkeiten her so attraktiv macht, daß es wieder die Besten sein werden, die an die Hochschulen drängen.

Nun sind jedoch unglückseligerweise diejenigen Professoren, deren Kolleggeldgarantien so hoch liegen, daß sie von den Gebühren der tatsächlichen Hörer gar nicht übertroffen werden könnten, in verschwindender Minderheit. Für die weitaus größere Zahl muß unter dem gewiß nicht vorherrschenden, aber doch ebenso gewiß auch nicht ganz zu vernachlässigenden ökonomischen Aspekt nützlich sein, was unter pädagogischem Aspekt so viel beklagt wird: vor überfüllten Hörsälen zu lesen. Es wäre schon beinahe ein Heiliger, wer unter solchen Umständen wenig Hörer haben wollte.