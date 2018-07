Inhalt Seite 1 — Steuerzahler oder Verlader? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Brand-Kommission hat mit ihrem Berichtungemein fleißige Arbeit geleistet. Es wird dem Bundestag kaum möglich sein, aus dem 300seitigen Gutachten in einem Zuge alle Konsequenzen zu ziehen. Die Reform der Bundesbahn sollte daher in Etappen erfolgen, wobei zuerst die Grundsatzfragen zu lösen sind.

Dazu gehört vor allem die vielbesprochene Tarifautonomie. Der Begriff ist schlecht gewählt, weil das, was er bezeichnet, von niemandem angestrebt wird. Als Staatseisenbahn wird die Bundesbahn immer ein Instrument der Politik bleiben müssen, das die Regierung nicht aus der Hand geben kann. Das steht auch gar nicht zur Diskussion. Von der Bundesbahn wird nur gefordert (und von der Brand-Kommission festgestellt), daß die Bundesregierung, wenn sie eine spezielle Maßnahme von ihrer Eisenbahn verlangt, dafür auch zahlen muß – nach dem Grundsatz, daß für allgemeinwirtschaftliche Lasten der Steuerzahler und für betriebswirtschaftliche die Bundesbahn zahlt.

Im Falle von Änderungen am Regeltarif kann man es im großen und ganzen beim bestehenden Verfahren belassen. Diskutiert wird dagegen das von der Bundesbahn geforderte Recht auf tarifliche Sonderabmachungen. Auf derartige Sonderabmachungen wollen die anderen Eisenbahngesellschaften in der EWG nicht verzichten. Im Augenblick sollte man klugerweise diese Frage (welche die Parteien einander unnötigerweise entfremdet) zurückstellen, und zwar so lange, bis man, sich über die Grundsätze im klaren ist.

Die Ausnahmefalle

Diese aber betreffen die Ausnahmetarife. Heute ist es noch so, daß die Bundesbahn einen Ausnahmetarif beantragt und der Bundesverkehrsminister ihn genehmigt. Er kann dabei nur in zweiter Linie das eigentliche Betriebsinteresse der Eisenbahn berücksichtigen. Es liegt nahe, hier eine Ursache der Bundesbahndefizite zu suchen. Entsprechend gehen gewisse Überlegungen dahin, das Verfahren umzudrehen, indem die Bundesbahn die Ausnahmetarife selbst festsetzen und der Bundesverkehrsminister das Recht erhalten soll, sie jederzeit wieder aufzuheben. Durch diese Umkehrung des Verfahrens entsteht für die Bundesbahn insofern eine andere Situation, als ihr bei der Aufhebung eines von ihr festgestellten Ausnahmetarif es ein Recht auf Entschädigung erwachsen würde. Der Bundesverkehrsminister wird dann mit Rücksicht auf die Kosten einen Ausnahmetarif nur noch aufheben, wenn ein anderes als das betriebswirtschaftliche Interesse der Bundesbahn gewahrt werden muß.

In solchen Entschädigungsfragen wird oft genug die Ansicht des Bundesverkehrsministers anders lauten als die der Bundesbahn. Von ihrem Entschädigungsrecht hat die Bundesbahn aber nur etwas, wenn sie sich damit durchzusetzen vermag. Nach allgemeinen Gepflogenheiten aber kann eine Verwaltung (wie die Bundesbahn) nicht ihren eigenen Minister verklagen. Man müßte also eine neutrale Stelle schaffen, die über Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundesbahn und Bundesregierung entscheiden würde. Eine solche Stelle muß die gesamte Finanzierungskunst des öffentlichen und privaten Bereichs beherrschen.