Ludwig Marcuse Robert Neumann: "Die Bestien — und die Besten" (welch prächtiger Titel!) in glänzender Form die These aufgestellt, daß die Sympathien und Feigheiten der sogenannten "humanistischen" Anti Nazis, die oft wider Willen den Bestien in den Sattel geholfen haben, zu wenig herausgestellt werde, um die deutsche Vergangenheit zu bewältigen.

Als ein Beispiel für diese schwächliche Haltung der Anti Nazis führt er an, daß einer der kultiviertesten deutschen Dichter, einer der ersten deutschen Stilisten, ein Jude, damals schlechteres Deutsch als der Autor von "Mein Kampf" schrieb — und in dieselbe Richtung.

Was ist der Beitrag Neumanns zu Marcuses These? Fast nichts als die Beschäftigung mit dem zitierten Satz, den er, trotz gespieltem Schwanken, natürlich auf sich bezieht, und als Nachwirkung des , Grolls ansieht, den Marcuse einst wegen eines boshaften Streiches hegte, den ihm Marcuse gespielt. Denn, so meint Neumann, nicht umsonst sei er bei Freud in die Schule gegangen: Ein fröhliches Trauma, eine Jugenderinnerung! Das ist sein Beitrag zu dem Problem, das Marcuse aufgeworfen — wenn man von einem galanten "Sascha (Marcuses Frau) ist reizend" und der Wiedergabe eines der abgegriffensten jüdischen Witze absieht. Ist das ein Gegenpart in einem Streitgespräch? Erwin Benger, London Professor Marcuse klagt an, er will belehren, aufklären. Aber wie wollen Sie ihn noch dazu bringen, uns zu verraten, wen und was er meint, wenn er die Haltung "der" deutschen Intelligenz in den dreißiger Jahren anprangert? stud phil. D. Teggemann, Hamburg Die Sätze, die Marcuse, geschwollen wie der Bauch einer Giftspinne, aus einer Polemik gegen den Kriegsmetaphysiker Max Scheler zitiert, stammen von mir. Sie stehen in meinem längst verschollenen Buch "Der Sprung ins Helle" (Leipzig 1932) und standen 1931 bereits in Tucholsky Ossietzkys "Weltbühne" Dort bleibt nachlesbar, was ich noch nach dem Tode des Bellizisten Scheler über sein damals erschienenes scheinpazifistisches Posthumbuch geäußert habe und warum ich vor diesem Autor warnte.

Wer heute behauptet, ich hätte durch diesen kriegsgegnerischen Akt, welcher natürlich nur einer von zahllosen war — seit 1926 präsidierte ich der "Gruppe Revolutionärer Pazifisten" — Hitler in den Sattel geholfen, gehört ins Irrenhaus — wenn er nicht ein schamloser Verleumder ist. Infam ist auch die Behauptung, unsere Aktionen gegen den Nationalsozialismus, vor 1933, hätten "meistens nur innerhalb der vier Wände" stattgefunden. Offenbar haben die Nazis uns deshalb eingelocht — mich deshalb 1933 fast zu Tode gepeitscht. Was tat dieser Marcuse vor 1933? Er schöngeisterte antipolitisch herum, ohne Kompaß, Idee, Verantwortungssinn. Half er uns in unserem — zugegeben erfolglosen — Kampf gegen den Teufel? Er legte sich gelegentlich als Bremsklotz vor die Räder unseres Wagens. Dafür nun sollen wir die Schuldigen an Hitler sein, nicht er. Die Behauptung ist so absurd, grotesk und dreckig wie jene desselben Mannes 1947 im "Aufbau", New York, meine Enthüllungen über den Hitlerhandlanger Heidegger seien die Untat eines "Obskuranten" und "Demagogen". Er stellt die Dinge sozusagen gewerbsmäßig auf den Kopf: nicht Heidegger sei Obskurant, nein, ich! Dr. Kurt Hiller, Hamburg "Nicht bewältigte Vergangenheit" — das gehört in Anführungszeichen. Man zitiert immer nur die anderen, die es (Seufzer!) nun eben leider nicht besser wissen. Nun, wenn das Wort so töricht ist, warum redet man eigentlich immer davon? — Ich kann es so schlecht nicht finden: Es erinnert an eine Vergangenheit, von der die meisten erstaunlich genau wissen, welche gemeint ist (und zwar gerade die, die es nicht wissen wollen); es sagt, daß man etwas mit ihr tun muß, daß sie nicht einfach vergangen ist; und es ärgert alsbald, wo es falsch gebraucht wird, nämlich mit dem Anspruch, man könne einmal endgültig mit ihr fertig werden. Im Stil der ZEIT: "Ich finde es gut", daß man sich darüber unterhält, wie man besser erinnert, wie man richtiger handelt, wie man sich rechtzeitig ärgert.

Ein Dank also an Marcuse, Neumann und die ZEIT. Aber meine Bewunderung, ja, Liebe gilt Robert Neumann. Da sehen wir etwas von der Bewältigung selbst (ohne Anführungszeichen): Sich auch in der Erinnerung nichts durchgehen lassen — und sich darum nicht gleich zerfleischen;