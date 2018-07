FÜR Lehrer vor allem, aber auch Eltern; überhaupt für jeden Kreis, in dem noch vorgelesen wird – Klassisches Vorlesebuch I; Verlag Langewiesche-Brandt, Ebenhausen b. München; 192 S., 5,80 DM.

ES ENTHÄLT besonders geschickt ausgewählte Episoden aus den großen Romanen von Cervantes, Swift, Le Sage, Fielding, Stendhal, Balzac, Gogol, Thackeray, Dickens, Melville, Dostojewskij, Tolstoj. Durch jeweils einen kurzen, präzisen Einführungstext werden sie meisterhaft in den Gesamt-Zusammenhang des jeweiligen Romanes gestellt.

ES GEFÄLLT, weil hier dreimal das Richtige gemacht worden ist, wo es galt, einen ersten Eindruck von „Weltliteratur“ zu vermitteln: 1. die Auswahl der Autoren spiegelt glücklicherweise nicht das ach so originelle Urteil irgendeines Herausgebers, sondern traditionelle Übereinkunft über die bedeutendsten Romanciers; 2. von diesen bedeutendsten Romanciers wurden die ja wohl nicht ganz zufällig bekanntesten Werke bevorzugt; 3. an Stelle des grauenhaften Digest-Verfahrens der zusammengestrichenen Romane wurden geeignete Abschnitte – das heißt solche, die in sich verhältnismäßig geschlossen sind und eine Vorlesezeit von etwa einer halben Stunde beanspruchen – nach Möglichkeit im vollen Wortlaut des Originals wiedergegeben. Wer solchen Auszügen zugehört hat, dürfte nur schwer der Lust wehren können, sich eines Tages auch den ganzen langen Roman vorzunehmen. Für manche der Vorlesenden gilt das sicher auch.

Die inzwischen schon recht stattliche Reihe der „Vorlesebücher“ des Langewiesche-Brandt Verlages (vor kurzem noch bereichert um einen Band „Das gruselige Vorlesebuch“) sind das Ergebnis eines sauber und zielsicher in die Buch-Wirklichkeit umgesetzten, genialen verlegerischen Einfalls – wie es einst die Reclam-Heftchen, die Insel-Bändchen oder die ersten Taschenbücher waren. – a. f.