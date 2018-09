Der Kreisjugendring der Stadt Flensburg hat auf seiner letzten Vollversammlung harte Kritik an der „Marinejugend“ geübt (vgl. DIE ZEIT Nr. 23). Dabei wurde auch erörtert, ob der Marinejugend die Aufnahme in den Kreisjugendring verweigert und ob sie vom Staat verboten werden sollte. Dazu nimmt der Landesbeauftragte für Staatsbürgerliche Erziehung in Schleswig-Holstein, Dr. Hessenauer, im folgenden Stellung.

Hier handelt es sich um zwei ganz verschiedene Entscheidungen. Daher ist zwischen der Anerkennung der Marinejugend durch die Kommunen und die Landesregierung einerseits und der bisherigen Ablehnung einer Aufnahme in die Stadtjugendringe andererseits kein Widerspruch.

Keine Regierung, welche demokratische Partei auch immer sie bildet, darf sich bei der Anerkennung eines Jugendverbandes von Sympathien leiten lassen. Sie kann die Anerkennung nur dann ablehnen, wenn in der Satzung oder in Äußerungen namhafter Sprecher dieses Jugendverbandes eindeutig verfassungsfeindliche Tendenzen zum Ausdruck kommen. Dies ist bei der Marinejugend nicht der Fall. Ihre Satzung verbietet ausdrücklich eine „vormilitärische Ausbildung“, und kein einziger Angehöriger oder Jugendleiter unserer Marinejugendgruppen in Schleswig-Holstein hat bis zum heutigen Tage eine antidemokratische Haltung erkennen lassen.

Ein Stadtjugendring steht vor einer ganz anderen Entscheidung. In den Beratungen der Jugendleiter, die ihm angehören, geht es nicht um verfassungsrechtliche Fragen, sondern vielmehr darum, ob der betreffende Jugendverband seine Mitglieder so betreut, erzieht und weiterbildet, wie es den Gepflogenheiten und dem Geist der freien Jugendverbände von heute entspricht. Wenn sich im Stadtjugendring Flensburg recht kritische Stimmen erhoben haben, so geschah dies sicher nicht völlig zu Unrecht.

Bei der bisher sehr engen organisatorischen Verbindung der Marinejugend mit dem Marinebund konnte es nicht ausbleiben, daß sich gelegentlich der Einfluß jener alten Herren bemerkbar machte, die zum zivilen Leben und zur parlamentarischen Demokratie nie ein rechtes Verhältnis gewonnen haben und wohl auch nie gewinnen werden. Es liegt daher im Interesse der gesamten Marinejugend, daß sie sich überall und eindeutig von der politisch verkalkten Einstellung kaisertreuer Marineleute – „Stolz weht die Flagge Schwarz-Weiß-Rot“ – distanziert. In den örtlichen Marinejugendgruppen sollten ferner nur solche Persönlichkeiten Leiter und Ausbilder werden, die sich unmißverständlich zu unserem demokratischen Staat bekennen.

Ich habe die Überzeugung, daß die Marinejugend im Bundesgebiet diese Einsicht künftig noch mehr beherzigen wird als bisher. Daher sollten die Vertreter der Stadtjugendringe nicht allzu voreingenommen und einseitig, sondern gewissenhaft und in kameradschaftlicher Verbundenheit mit den Verantwortlichen der Marinejugend noch einmal über die Aufnahme in ihre Jugendgemeinschaft beraten – vor allem dann, wenn sie auf der anderen Seite den guten Willen spüren.

Die Vollversammlung des Stadtjugendringes Neumünster hat hier ein gutes Beispiel gegeben. Sie hat zu dem Aufnahmeantrag der Marinejugend einen Entschluß gefaßt, der zu begrüßen ist, weil er diese Überlegungen berücksichtigt. Ebenso erfreulich aber war die andere Entschließung des Stadtjugendringes Neumünster. Der Aufnahmeantrag der Kyffhäuser-Jugend wurde nach ausführlicher Beratung einstimmig abgelehnt. Hier lagen in Äußerungen und Handlungen eindeutig antidemokratische Tendenzen vor. Die Jugendgruppenleiter der Stadt Neumünster wollten keine so merkwürdigen Leute in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Ich finde das großartig.