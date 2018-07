Wie allgemein im Maschinenbau, ist auch bei der Demag (Duisburg) die Belebung 1959 zunächst im Baumaschinenbereich und bei Serienerzeugnissen in Erscheinung getreten. Im Großmaschinengeschäft verstärkte sich die Projektbearbeitung, während die Auftragseingänge noch wenig befriedigen konnten. Bei der besonderen Zurückhaltung des Bergbaus hinsichtlich seiner Investitionen befriedigte der gleichbleibende Bestellzugang. Dem Umsatz kam der aus dem Vorjahr übernommene hohe Halbfabrikatezugang zugute; er verbesserte sich um 7 v. H. und holte damit etwa zwei Drittel der im letzten Jahr eingetretenen Umsatzminderung wieder auf. Die Exportquote liegt im Schnitt der letzten drei Jahre bei nahezu der Hälfte des Umsatzes, gegenüber einem Durchschnitt von 34 v. H. im Zeitraum 1950 bis 1956.

Das in den ersten Monaten 1959 noch wenig günstige Bild des Auftragseinganges hellte sich von der Jahresmitte an auf. Im Gesamtjahr überschritt der Auftragseingang den allerdings recht unbefriedigenden Stand von 1958 um 9 v. H. Aus dem Ausland ist der Auftragseingang angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten des überseeischen Anlagegeschäfts nochmals um 10 v. H. zurückgegangen. Gegen diesen seit vier Jahren rückläufigen Trend der Exportaufträge bildete die regere Bestelltätigkeit des Inlandes das Gegengewicht. Die Inlandsaufträge des Gesamtjahres lagen mit plus 34 v. H. wesentlich über dem Vorjahr. Der Auftragsbestand erhöhte sich um 7 v. H. Der Auslandsanteil am Auftragsbestand betrug am Jahresende fast 76 v. H.

Der Bruttoumsatz im Konzern wird mit 829,0 (746,0) Mill. angegeben und die Gesamtbelegschaft mit 24 336 (23 000). Trotz der Umsatzsteigerung ist das Ergebnis von 1957 noch nicht ganz erreicht worden. Erhöhte Personalkosten bei nachgebenden Preisen und Mehrkosten aus der im ersten Halbjahr 1959 vorübergehend unzureichenden Beschäftigung einzelner Werkstätten lassen die Verbesserung der Umsätze im Gewinn nicht voll zur Auswirkung kommen. Trotzdem wird das Gesamtergebnis als befriedigend bezeichnet.

Die Hauptversammlung am 15. Juni soll über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 14 Mill. und eine echte Kapitalerhöhung um 2 Mill. Beschluß fassen. Das erhöhte Grundkapital von 98 (84) Mill. wird mit wieder 12 v. H. verzinst. Der gute Auftragsbestand sichert die volle Beschäftigung für das laufende Jahr, dem nach Umsatz und Geschäftsergebnis eine befriedigende Prognose gestellt wird.

Durch die Umwandlung der Motorenfabrik Darmstadt GmbH, und der Grundstücksverwaltungs-Gesellschaft Carl Flohr GmbH, sind in der Bilanz die Beteiligungen um 2,75 zurückgegangen, während die Anlagezugänge von 19,81 (18,81) einen Posten von 3.50 Mill. aus den übernommenen Anlagewerten enthalten. Beteiligungen haben sich um 15,48 erhöht, nachdem die qualifizierte Mehrheit der Kampnagel erworben worden ist. G-ke

Bei Brinckmann, Wirtz & Co. sind die Einlagen der Kommanditisten auf insgesamt 18,27 Mill. DM (um 28 v. H.) erhöht worden. An die Stelle des verstorbenen Kommanditisten Generalkonsul August Dubbers, Bremen, ist dessen Tochter, Frau Rita Albrecht, geb. Dubbers, Inhaberin der Firma J. H. Bachmann, Bremen, getreten. – Außer der bereits Anfang des Jahres vorgenommenen Erhöhung des Kommanditkapitals sind auch die Einlagen der persönlich haftenden Gesellschafter – Dr. Rudolf Brinckmann, Eric M. Warburg, Dr. Friedrich Priess – entsprechend erhöht worden.