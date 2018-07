Inhalt Seite 1 — Die Abenteurer wurden zahm und häuslich Seite 2 Auf einer Seite lesen

(III) Portugal hält höflich auf Distanz – Ein Land ohne Schulden – Salazar und seine Gegner

Von Indro Montanelli

Die letzten Wahlen, die vor zwei Jahren stattfanden, haben, wie gesagt, gezeigt, daß 25 v. H. der Portugiesen Salazar ablehnen. Man munkelt, daß es sogar mehr gewesen wären, wenn sich die Wahlen in voller Freiheit hätten abwickeln können. Doch konnte ich keine Unterlagen für diese Behauptung finden. Wenn Salazar wirklich Unregelmäßigkeiten geduldet hätte, so wären ohne diese aus den 25 Prozent allerhöchstem 30 oder 35 Prozent geworden. Hingegen stimmt es, daß die Opposition keine große Möglichkeit der Propaganda hatte, was aber wiederum nur zeigt, daß Werbung nötig wäre, das Regime zu stürzen, sehr zum Unterschied von jenen Ländern, wo eine wirkliche Unzufriedenheit unter einer wirklichen Tyrannei schwelt und der geringste Vorwand ausreichen würde, alles in die Luft fliegen zu lassen.

Salazar wurde durch diesen Anteil von ablehnenden Stimmen mehr verärgert als verstimmt. Er war nicht darauf gefaßt gewesen. Er hat fast keinen Kontakt mit den Massen, verabscheut die Volkstribune, und bei den wenigen Malen, die er sich öffentlich zeigte, war sein Verhalten wenig dazu angetan, Hosianna oder Begeisterung zu erwecken. Einmal, als er beim Stapellauf das Wort nach dem offiziellen Redner ergriff, der gerade gesagt hatte, daß dieses Schiff eine Fortsetzung der ruhmreichen Tradition Heinrichs des Seefahrers sei, sagte er: „In Wirklichkeit handelt es sich um einen kleinen Dampfer von 5500 Tonnen.“

Doch das, was ihn am meisten überraschte, war, daß diese 25 Prozent der Nein-Stimmen sich als ein „Ja“ für einen Gegner wie Delgado ausgewirkt haben. Es handelte sich da um eine Persönlichkeit, der man zwar eine gewisse Begabung nicht absprechen kann, die aber sehr wenig seriös wirkt, wenigstens in Portugal. Als Militärattache in Amerika hatte er die Technik der dortigen Wahlfeldzüge gelernt und versucht, sie in Portugal anzuwenden. Er versprach seinen Zuhörern das Blaue vom Himmel herunter, allen Reichtum und alle Freiheit nach seinem Sieg. Alle sollten glücklich werden außer Salazar, dem er die höchst demütigenden Strafen in Aussicht stellte.

Alles, nur kein Märtyrer!

Salazar ließ ihn gewähren, überzeugt, daß die Wähler von so viel niedriger Demagogie angewidert sein würden. Als man ihm die unverschämten Äußerungen an seine Adresse mitteilte und fragte, welche Maßnahmen er zu ergreifen gedenke, antwortete er nur: „Keine! Delgado soll alles werden, nur kein Märtyrer!“ Er war sicher, daß sein Gegner sich selbst das Grab grübe. Der Gedanke, daß sich die Wähler nach dreißig Jahren redlicher Regierung Salazars für Delgado erwärmen könnten, kam ihm überhaupt nicht in den Sinn.