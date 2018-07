Bei der Deutschen Genossenschafts-HypothekenbankA.G. (Hamburg/Berlin), einer Tochter der Deutschen Genossenschaftskasse in Frankfurt, ist 1959 wieder, wie schon im Vorjahr, eine Geschäftsausweitung um rund 30 v. H. zu verzeichnen. Überdurchschnittlich stark ist dabei der Pfandbriefumlauf gestiegen, nämlich um 85 (i. V. nur 25) Mill. DM auf 261 Mill. DM. Bei den Kommunalschuldverschreibungen bewirkten außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von 29 Mill. eine per Saldo geringere Zunahme als im Vorjahr (9 Mill. gegen damals 28 Mill.). Insgesamt ergibt sich im Passivgeschäft eine Zunahme um 125 Mill., während die langfristigen Ausleihungen sich um 108 auf rund 430 Mill. erhöht haben. Dem entspricht eine Erhöhung der Bankguthaben auf 40 (12) Mill., bei gleichzeitiger Verringerung der mittel- und kurzfristigen Verpflichtungen auf 24 (33) Mill. DM.

Bei Hypotheken ergab sich ein Zuwachs um 121 (i. V. 61) Mill. auf 327 Mill., während bei den Kommunaldarlehen die Tilgungen mit 34 (1) Mill. diesmal die an sich schon geringeren Zugänge (29 Mill. gegenüber i. V. 46 Mill.) erheblich übertrafen, so daß der Bestand auf 102 (107,5) Mill. zurückging. n. b.