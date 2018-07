Inhalt Seite 1 — Die „Südseeinseln“ im Norden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lolland, im Juni

Es war am Sonntagmorgen, noch bevor sich die Einwohner des kleinen dänischen Städtchens Naestved zum Kirchgang rüsteten. Gegenüber der romanischen Kirche legte ein alter Däne letzte Hand an die Renovierung seiner Hausfassade. Geruhsam Pinselstrich neben Pinselstrich setzend, tauchte er sein Fachwerkhäuschen in jenes leuchtende Gelb, das uns bei unserer Fahrt durch die süddänischen Inseln – die Südseeinseln“, wie sie hier heißen – so oft entzückt hatte.

Die Geruhsamkeit, mit der der alte Däne seine Arbeit tat, scheint Kennzeichen dieser Inseln zu sein, einer Idylle nur wenige Kilometer rechts und links des großen Verkehrsweges von Hamburg nach Kopenhagen: Lolland, Falster, Mön, Bogö. Die Landschaft bietet keine Sensationen; sie nimmt gefangen durch den Liebreiz der vielen kleinen Seen und Wäldchen zwischen saftigen Wiesen und Feldern. Schmale, aber gute Straßen schlängeln sich hindurch; durch das Grün der Bäume schimmern die weißen Fassaden klassizistischer Herrensitze und das satte Gelb strohgedeckter Bauernkaten auf.

Und plötzlich lag die Ostsee vor uns, deren kilometerlanger weißer Sandstrand an die mecklenburgische und die pommersche Küste erinnert. Und hinter dem Deich geduckt liegen Ferienhäuser, Hunderte entlang der Ostküste von Falster und der Südküste von Lolland. In Nyköbing, dem „neuen Kaufplatz“, hält der Kopenhagen-Expreß, und in wenigen Minuten bringt ein Omnibus die Sonnenhungrigen an den Strand von Marielyst, Korselitze, Trommaes, Pomle und an andere Plätze, die außer Ferienhaus, Restaurant und Strand nichts als Ruhe bieten.

Mit der Fähre setzten wir über nach Bogö und fuhren über den Damm nach Mön. Von dem hundert Meter steil aus der See ragenden Kreidefelsen reicht der Blick bei schönem Wetter bis nach Rügen. Unmittelbar hinter dem Strand lädt Hochwald zu stundenlangen Spaziergängen ein.

Die Inseln sind geschichtsträchtiger Boden. Hünengräber rechts und links der Straße gemahnen an die Vorzeit, und in den größeren Ortschaften werden Sammlungen von Ausgrabungsstücken sorgsam gepflegt. Die alten Gotteshäuser bergen manchen kunsthistorischen Schatz; zum Beispiel die berühmten Kalkmalereien in der Kirche von Keldby.

Ein Sommerland, ein Ferienland. Ein Gebiet für Ruhebedürftige, die hier Erholung finden für Wochen oder auch für eine kurze Pause – wie nah sind die Inseln für ein langes Wochenende von Hamburg aus.