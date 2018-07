Es gibt wahrscheinlich nur zwei gewichtige Einwände gegen die im Herbst 1959 begonnene und seitdem konsequent weitergeführte restriktive Kreditpolitik der Bundesbank. Dei erste Einwand ist, daß man, bei einem geradezu heroischen Kampf gegen den dauernden Zustrom an Auslandsgeld, doch stets nur an den Symptomen herumkuriert, aber nicht an die Ursachen herangehen will oder kann, die jene ständige Aktivierung der Zahlungsbilanz bewirken. Weiterhir. wird — und das ist der zweite Einwand — die ganze Aktion (und das nicht etwa nur propagandistisch) so geführt, als ob die Währungsreserven, gefährdet seien und nun die Währung gegen infiatorischeGefahrenverteidigt werden müsse, während ja doch die DMark, dank reichlich vorhandener und immer aufs neue zufließender Reserven, in ihrem Außenwert so stabil und "gesund" ist, wie eine Währung nur sein kann Nun geht es freilich Blessin darum, den Innenwert der D Mark (oder, anders gesagt, das allgemein; Preisgefüge, gemessen am Index der Lebenshaltungskosten) konstant zu halten.

Es mag dahingestellt bleiben, ob die hierbd angewandteGleichsetzun von "innerem Geldwert", Preisniveau und Lebenshaltungskostenindex unter theoretischen wie auci unter praktischen Aspekten brauchbar ist. Dagegea spricht einiges, und vor allem die Tatsache, daß der Index viele Einzelfaktoren berücksichtig;, die nicht Warenpreise schlechthin sind, sondern Dienstleistungen einschließen, und somit eine (scheinbare) Warenveiteuerung auch da anzeigen, wo es sich, genau besehen, "nur" um aus Dienstleistungen stammende und dem allgemeinen Trend zufolge wachsende Einkommen handelt.

Vielleicht: noch gewichtiger als dieses Bedenken —r das kürzlich, übrigens auch Professor Erhard andeutungsweise erwähnt hat — ist aber, daß nach dieser durch Präsident Blessing über- nommenen und offenbar allgemein gebilligten Konzeption die Bundesrepublik ein Niedrigpreisland — speziell für Kapitalgüter — auch dann bleiben soll, wenn rundherum vergleichbare Waren allmählich teurer werden. Dergleichen muß, aber, bei, der, eminenten Bedeutung, die jene Kapif ajgüir, änaerhalb des, westdeutschen Exportsortiments haben, absolut zwangsläufig zu Überschüssen in der Warenbilanz und schließlich audi in der Zahlungsbilanz führen. Zum mindesten gilt das solange, als rundum in der Welt, angefangen von unseren europäischen Nachbarn bis hin zum fernsten Entwicklungsland, Kapitalgütsr gefragt sind, "wie noch nie".

Alle Korrektive, die sonst, beim Vorliegen eines so starken Exportgefälks, im Sinne eines Ausgleichs zu wirken pflegen, sind in unserem Falle außer Kraft gesetzt. Gegen billigere Einfuhrwaren, soweit es sie auf den großen Auslandsmärkten überhaupt noch gibt — Futtermittel, Getreide, manche Erzeugnisse der Viehwirtschaft etwa — ist der Inlandsmarkt durch ein ausgeklügeltes System von Importregelungen fast völlig abgeschirmt. Der uns aus Goldwährungszeiten wohlbekannte klassische Mechanismus der Preisangleichung zwischen Hoch- und Niedrigpreisländern, der Zahlungsbilanzüberschüsse eines Landes — als Dauererscheinung — nicht zuließ und zeitweilige Überschußsimationen relativ schnell und schmerzlos wieder abbaute, funktioniert nicht mehr.

Durch die Bindung der intervalutarischen Kurse ist dieses selbständig wirkende und heilende Regulativ weitgehend ausgeschaltet worden. Und von der Bundesbank aus geschieht alles nur Mögliche und Denkbare, um dem restlichen Automatismus entgegenzuwirken, der sich in dem ständigen Zustrom von Devisen — Exporterlösen und anderen Geldern — verkörpert. Das kreditpolitische Instrumentarium wird ja ganz so eingesetzt, als gälte es, einen bereits im Gange "befindlichen inflatorischen Prozeß einzudämmen, der bereits zu Devisenabflüssen und zu einer Schwächung der Notenbankreserven geführt hat. In Wirklichkeit: aber ist eine genau entgegengesetzte Situation gegeben als die, in der jene Methoden angewandt zu werden- pflegen.

Wenn als oberste Maxime unserer Wirtschaftspolitik tatsächlich gilt, daß, ä tout prix und coute que coute, der innere Preisstand gehalten werden und die Bundesrepublik ein Niedrigpreisland (nach der oben gegebenen Definition) bleiben müsse, dann ist nicht recht einzusehen, warum man eigentlich ein Radikalmittel, das vielleicht zu dem gewünschten Effekt verhelfen könnte, ganz außerhalb der Diskussion läßt: nämlich eine partielle Freigabe des D Mark Kurses, in Richtung auf eine Währungsaufwertung hin.

Was von der Bundesbank aus kreditpolitisch geschieht, läuft ja doch offenbar darauf hinaus, eine Sache anzustreben, ohne deren Folgen in Kauf nehmen zu wollen: Die Bundesrepublik soll Niedrigpreisland bleiben — aber die Oberschüsse der Handels- und dann auch der Zahlungsbilanz, die dabei in der gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Situation zwangsläufig anfallen, werden als störendes Moment gewertet (und seit einiger Zeit gewaltsam "eingesperrt"). Der Theorie nach dürfte man sich auch innerhalb der Bundesbankleitung und des Zentralbankrates darüber klar sein, daß entweder das innere Preisniveau gehalten werden kann oder der Außenkurs der Währung, nicht aber beides zugleich. Der Versuch, das demnach zu tun, bedeutet — zum mindestens so lange, als nicht die "Leitwährungen" der Weltwirtschaft ebenso "hart" geführt werden wie die D Mark —, daß man zwei miteinander unvereinbare Dinge gleichzeitig durchsetzen will. Insofern war — und ist — die Skensis durchaus gerechtfertigt, die bisher von "der Wirtschaft" — voran den Bank- und Börsenkreisen — im Hinblick auf die Erfolgsmöglichkeiten der auf eine Preisstabilität hinzielenden Maßnahmen Blessings geäußert wurde. Schwer begreiflich ist allerdings, daß die Skeotiker, wie es nach den Beschlüssen des Zentralbankrates vom 2. Juni in manchen Kommentaren zu lesen war, "so weitgehende und globale Maßnahmen doch nicht erwartet hatten Dieses Urteil zeigt, daß es offenbar irgendwo an psychologischem Verständnis hapert: entweder bei der Bundesbank, die es verabsäumt hat, der Unternehmerschaft den ganzen Ernst der Lage eindringlich vor Augen zu führen — oder aber (was wahrscheinlicher ist) in der Wirtschaftswelt, wo man immer noch nicht begriffen hat, daß der Bundesbankleitung nach all den massiven Warnungen der letzten Monate gar keine andere Wahl mehr bleibt als eine Restriktionspolitik a loutrance. Würde sie nämlich jetzt resiginieren, so käme das dem Eingeständnis gleich, daß sie vor jenen inflatorischen Tendenzen kapitulieren müsse, die sie immer wieder an die Wand gemalt hat Welche Reaktionen das im großen Publikum zur Folge haben würde, ist ja wohl unschwer einzusehen. Wahrscheinlich wäre die Situation der Bundesbank heute sehr viel einfacher, wenn sie ihre restriktiven Maßnahmen rein konjunkturpolitisch begründet hätte und nicht preispolitisch; damit hat sie die Preis- oder vielmehr Indexstabilität zum Tabu gemacht, dessen Verletzung als "Inflation" gilt, und sich jede. Möglichkeit abgeschnitten, eines Tages ihre Aktion abklingen zu lassen und schließlich ganz abzublasen — mit der einigermaßen plausibel wirkenden Erklärung: jetzt sei die Konjunktur soweit normalisiert (oder "abgekühlt"), daß man die Kreditzügel wieder etwas locker lassen könne , Dergleichen wäre möglich gewesen, ohne jeden Prestigeverlust, und auch das Prestige unserer Mark hätte nicht weiter gelitten — ebensowenig wie nach dem Boom von 19541956 —, wenn es nun, ähnlich wie damals, nachträglich noch qua Kostenanpassung zu gewissen Verteuerungen (bei den Verkehrstarifen beispielsweise, bei Gas, Wasser, Kraftström) gekommen wäre. Gewiß: es ist einfacher, den Popanz "Inflation" aus dem Kasten zu holen, und sich so die Mühe zu sparen, der Allgemeinheit (und den Politikern) klarzumachen, daß eine Uberkonjunktur nicht bloß wegen der Preiserhöhungstendenzen, die sie in Gang setzt, bekämpft werden muß, sondern auch (und vor allem ) wegen der Gefahren, die der dann unausbleibliche Rückschlag mit sich bringt. Aber eine solche Bequemlichkeit pflegt sicK zu rächen. Und die Anzeichen dafür, daß nun Politiker von links und rechts sich mit großen und kleinen Unternehmern, mit Bankleuten und Börseninteressenten in einer Allianz gegen Blessing zusammenschließen, sind ja jetzt schon deutlich genug erkennbar. Dabei spielt das Argument eine erhebliche Rolle, daß die jüngsten Maßnahmen der Bundesbank "dirigistisch" seien, und daß sie "nur" den finanziell schwächeren Betrieb — diesen aber schwer, bis zur Existenzgefährdung — träfen, dagegen nicht die großen und (angeblich) auf Kredite nicht angewiesenen Unternehmen.