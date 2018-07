Inhalt Seite 1 — Ein zögernder Europa-Anwärter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jacques Stohler

Vor fünf Monaten erklärte der britische Außenminister Selwyn Lloyd es sei ein Fehler gewesen, daß sich England seinerzeit nicht an der Montanunion beteiligt habe. Die Einsicht ist erfreulich, kam aber etwas spät. Ein Fehler war es auch, daß die britische Regierung nicht in der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft mitmachen wollte und dadurch das französische Parlament zur Torpedierung jenes Projekts veranlaßte. Schließlich wäre die britische Regierung wahrscheinlich heute auch glücklicher, wenn sie 1955 an der Konferenz von Messina über die zu gründende EWG teilgenommen hätte; denn eine Einladung lag vor.

Den ersten dieser Fehler will England jetzt vielleicht wiedergutmachen. Vergangene Woche bestätigte ein Vertreter des Foreign Office, ein britischer Beitritt zur Montanunion und zu Euratom werde in Erwägung gezogen. Damit würde zunächst einmal eine offizielle Versöhnung wenigstens zwischen England und der ältesten der drei Sechser-Gemeinschaften einerseits und England und der handelspolitisch unwichtigsten der drei Gemeinschaften andererseits vollzogen. Es ist kaum anzunehmen, daß sich Großbritannien als Mitglied der Montanunion je wieder so entschieden gegen Ziele der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wenden könnte, wie das (faktisch) noch vor nicht allzu langer Zeit geschehen ist. Was die Stimmung und die politische Grundlage der Verhandlungen zwischen den Sechs und den Sieben anbetrifft, so wäre also einiges gewonnen.

Die wirtschaftlichen Probleme, um deren Lösung seit Gründung der EWG gerungen wird, wären dagegen nach einem britischen Beitritt zur Montanunion dieselben. Der Tatbestand, der mit melodramatischem Unterton als „Diskriminierung durch die EWG“ bezeichnet wird, würde.– abgesehen von Kohle und Stahl, die dem Montanvertrag unterstellt sind – auch weiterbestehen, wenn England der Kohlen- und Stahlgemeinschaft beiträte.

Und selbst dieser Beitritt würde nach britischer Ansicht, wie die „Financial Times“ deutlich macht, eine „Anpassung“ des Montanvertrages an – legitime – englische Begehren erforderlich machen.

Für den britischen Bergbau wäre eine Mitgliedschaft in der Montanunion im allgemeinen zwar vorteilhaft. Die Produktionskosten der englischen Kohle sind im allgemeinen geringer als die des Kontinents; außerdem würden belgische und deutsche Einfuhrbeschränkungen einem zusätzlichen Export seitens des neuen Mitgliedlandes nicht mehr im Wege stehen, und die zentral dirigierte französische Kohleeinfuhr müßte der britischen Kohle ebenfalls gleiche Chancen gewähren.

Dagegen wäre die Integration der britischen Stahlindustrie in den gemeinsamen Montanmarkt weniger einfach. Zwar weichen die britischen Stahlpreise, wenn man die durchschnittlich höhere Qualität der englischen Produktion berücksichtigt, nicht stark von den kontinentalen ab. Aber Großbritannien verhindert gegenwärtig die Schrottausfuhr. Angesichts der Schrottknappheit in der Montanunion könnte das Ausfuhrverbot gegenüber den Partnern in der Union natürlich nicht aufrechterhalten werden, so daß die britischen Schrottpreise und damit die Produktionskosten für Stahl steigen würden.