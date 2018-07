Natürlich ist dieser Einwand töricht; würde er nämlich ernst genommen, so müßte das den Verzicht auf alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen bedeuten, die ja, ihrem Wesen nach, ohne ein Stück Dirigismus gar nicht denkbar sind... Unter allen wirtschaftspolitischen Aktionen aber sind jene der Kreditpolitik, weil sie ja eben keine punktuellen Eingriffe darstellen, sondern Datenänderungen allgemeinster Art bringen, noch am ehesten „marktwirtschaftsadäquat.“

Daß die Schwächsten zuerst unter solchen restriktiven Maßnahmen leiden, ist wahrhaftig kein Einwand gegen irgendwelche wirtschaftspolitischen Eingriffe, sondern nur eine Binsenwahrheit – wenn auch schmerzlich für die zunächst Betroffenen. Und es bleibt für sie gewiß ein magerer Trost, daß eine solche Aktion, wie sie jetzt durch Blessing in Gang gebracht worden ist, sehr bald auch „die anderen“ treffen wird, die sich bisher, infolge einer Unterschätzung der Machtmittel des kreditpolitischen Arsenals, nicht zu einem Einlenken veranlaßt gesehen haben, sondern von der Fortdauer des Booms überzeugt waren.

Mit diesem Optimismus der Unbekümmertheit, der aus dem Gefühl des Nichtbetroffenseins heraus erwachsen ist, wird es ja nun sehr bald Schluß sein. Soviel ist sicher: wenn nicht Blessing in aller Kürze schon resignieren sollte – etwa deswegen, weil er von all denen, die ihn bisher in seiner Auffassung bestärkten, im Stich gelassen wird –, dann findet der Investitionsboom sein Ende. Gewiß werden manche größeren Unternehmungen des Kapitalgüterbereichs noch mehr den Export forcieren als bisher, und das mit Finanzhilfe des Auslandes auch eine gute Weile durchhalten können. Aber die geballte Aktion restriktiver Maßnahmen, die Anfang Juni in Gang gesetzt worden ist, bedeutet – darüber ist keine Illusion mehr erlaubt – mindestens den Anfang einer weitgehenden Lähmung des (kurzfristigen) inländischen Kreditgeschäftes.

Diesmal sind alle Register gezogen; Zinsverteuerung, Verknappung der flüssigen Mittel und Beschneidung der Rediskontmöglichkeiten treffen zusammen; die Löcher im Zaun, durch die bisher noch immer Auslandsgelder hereinströmen konnten, werden zunehmend verstopft, und die vorhandenen Auslandsgelder fallen nun gleich unter eine doppelte oder dreifache Mindestreservenerhöhung.

Kein Zweifel: Blessing wird seinen Weg weitergehen, „nach dem Gesetz, nach dem er angetreten.“ Und er kann, wenn die Politiker nun über ihn herfallen – der CDU-Ageordnete Kurt Schmücker, bekannt als der Vorsitzende des Wirtschaftspolitischen Bundestagsausschusses, hat damit ja schon den Anfang gemacht – immer wieder für sich geltend machen, daß er ja so handeln müsse, um die Währung zu halten, und nicht anders prozedieren könne, da ihm die Politiker im Bund, in den Ländern und in den Kommunen trotz seiner dringenden und wiederholten Vorhaltungen keine fühlbare Hilfe – durch eine antizyklische Finanzpolitik – hätten zukommen lassen.

Eine andere Frage freilich ist, wie das Ausland reagiert. Die ersten Anzeichen – neue Kauforders für deutsche Aktien, aber auch für festverzinsliche Werte – lassen den Schluß zu, daß manche Finanzleute auf eine Aufwertung der D-Mark spekulieren. Nun hat es solche Bewegungen schon häufiger gegeben, speziell in jener Zeit, als (1957) das englische Pfund schwach war, und die Alternative „Abwertung in London oder Aufwertung in Frankfurt“ spekulativ hochgespielt wurde – ohne Resultat, wie sich nach einigen Monaten herausstellte. Vielleicht gelingt es Blessing und seinen Getreuen auch diesmal wieder, die Spekulanten zu entmutigen und die von ihnen in Gang gebrachte Welle abebben zu lassen ... vielleicht. Aber jede Vorhersage ist heute fast bis zur Unmöglichkeit erschwert, da nun ganz neue und bisher unerprobte Kräfte ins alte Spiel gekommen sind.