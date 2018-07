Der Jahresabschluß der Harpener Bergbau AG (Dortmund) schließt wieder, wie im Vorjahr, ohne Gewinn und Verlust ab. (Letzte Dividende war 5 v. H. für 1957.)

Gegen Ende des Berichtsjahres trat, wie berichtet wird, eine Besserung der betrieblichen Entwicklung ein, die in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres angehalten hat. Die Leistung lag Ende April 1960 etwas über dem Ruhrdurchschnitt. Die Absatzlage, die in den ersten Monaten dieses Jahres befriedigend war, so daß bis Ende März von der Halde verladen werden konnte, ist allerdings schwieriger geworden.

Der Gesamtumsatz betrug im Berichtsjahr 412 (i. V. 422) Mill. DM. Die Gesellschaft beschäftigte Ende 1959 23 434 (26 592) Personen. Die Kohleförderung betrug 6,04 (6,46) Mill. t, die Koksausbringung 2,71 (2,98) Mill. t. Auf Halde lagen an Kohlen und Koks Ende 1959 rd. 1,12 Mill. t, gegen 0,83 Mill. t am Ende des Vorjahres; die Bestände ermäßigten sich bis Ende Mai 1960 auf 0,92 Mill. t.

Im Geschäftsjahr 1959 wurden die Maßnahmen zur Konzentration und Rationalisierung der Betriebe erheblich verstärkt. Die dadurch erzielten Fortschritte führten u. a. zu einer beachtlichen Steigerung der Schichtleistung und nennenswerten Kosteneinsparungen. Die Ertragslage wurde hierdurch, insbesondere in den letzten Monaten des Geschäftsjahres, günstig beeinflußt. Diese gegenüber dem Vorjahr bessere Entwicklung wurde beeinträchtigt durch die anhaltenden Absatzschwierigkeiten, die zu einer Einschränkung der Produktion – auch durch Feierschichten –, zu einer weiteren Erhöhung der Haldenbestände und in Verbindung mit rückläufigen Umsätzen zu Erlöseinbußen führten. Auch die Lasten aus der Notgemeinschaft deutscher Kohlenbergbau schmälerten das Ergebnis. – Der Großaktionär, die Sidechar, hält unverändert seine im Jahre 1954 erworbenen Anteile am Grundkapital der Gesellschaft (127,6 Mill. DM). V. D.