Mitte und Ende der zwanziger Jahre hatten viele westdeutsche Unternehmen, Kommunalverbände und kirchliche Institutionen in Holland Anleihen aufgenommen. Obwohl diese (nach den Anleihebedingungen) in der Zwischenzeit hätten zurückgezahlt werden müssen, ist die Rückzahlung in sehr vielen Fällen nicht erfolgt: Viele Schuldner glaubten sich nämlich aus verschiedenen Gründen zur Verweigerung der Leistung berechtigt.

Sie sagten, soweit sie kurz vorm Zusammenbruch die Anleihen – teils zu Recht, teils zu Unrecht – vorzeitig gekündigt und in Reichsmark zurückgezahlt hatten, sie seien von ihrer Schuld befreit worden. Von einer solchen „Befreiung“ hatte freilich der (deutsche) Gläubiger nichts; im Zuge der Feindvermögens-Gesetzgebung hatte der Treuhänder ihm das Geld ja nicht zukommen lassen können. Sogar eine Diskussion der (deutschen) Gläubiger mit dem Treuhänder wäre gefährlich gewesen; denn dann hätte der holländische Feindvermögensverwalter zum Nachweis seiner vermeintlichen Rechte ja auch noch gewußt, wo die Obligationsurkunden steckten.

Soweit die Schuldner noch nicht gezahlt hatten, sagten sie dem deutschen Gläubiger, er sei nicht legitimiert. Er müsse sich an den Treuhänder wenden. Dies wiederum war dem deutschen Gläubiger, wie schon dargestellt, praktisch unmöglich.

Viele Schuldner hielten es sogar für richtig, dem deutschen Gläubiger zu sagen, er sei wegen der niederländischen Enteignung nicht mehr Gläubiger, und das, obwohl die deutsche Rechtsprechung niederländische Enteignungsmaßnahmen, die sich auf in Deutschland befindliche Wertpapiere bezogen, nicht anerkennt.

Endlich sagten auch einige Schuldner, sie könnten nicht zahlen, weil eine Regelung nach dem Londoner Schuldenabkommen noch nicht erfolgt sei.

Nun endlich scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein, in dem die Schuldner sich auf diese Einwendungen nicht mehr berufen können. Am 8. April 1960 wurde im Haag der deutsch-niederländische Finanzvertrag unterzeichnet, in dessen Artikel 12 die Behandlung der holländischen Gulden-Anleihen geregelt wird. Zwar liegt der Wortlaut dieses Vertrages noch nicht vor. Überraschenderweise gibt es aber bereits einen Kommentar des zuständigen Referenten.

Nach allem, was man über den Vertrag hört, ist in seinem Artikel 12 gesagt, daß die von den deutschen Schuldnern geleisteten Tilgungsbeträge, Zinsen und Kosten für die Anleihebedienung zur Verfügung gestellt werden. Durch diese Regelung wird über die vielfach strittige Frage, ob der Schuldner durch die seinerzeitige Zahlung frei wurde, nicht entschieden. Sie bleibt bedeutsam, soweit der Schuldner seinerzeit nicht in voller Höhe gezahlt hat. Im Hinblick auf Artikel IV der Anlage 2 zum Londoner Schuldenabkommen wird er wohl die Zinsen voll zahlen müssen; denn nach dieser Bestimmung kommt es darauf an, ob der Gläubiger das Geld in die Hand bekommen hat oder nicht.