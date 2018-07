Die Deutsche Linoleum-Werke Aktiengesellschaft, Bietigheim/Württ., haben 1959 eine Umsatzsteigerung um 36 auf 229 Mill. DM erzielt, nachdem im letzten Jahr eine Abschwächung um fast 4 v. H. auf 193 Mill. DM eingetreten war. An dem Mehrumsatz war überwiegend Linoleum beteiligt, wie auch Kunststoffbeläge; der Außenumsatz der Filiale Worms hat in der zweiten Jahreshälfte die Steigerung mitgetragen. Der Stragula-Umsatz hielt sich auf Vorjahrshöhe. Der Export erreichte 37,7 gegen i. V. 28,6 Mill. DM. Der Absatz der zu Beginn des Berichtsjahres aufgenommenen Vinyl-Asbest-Fliesen zeigt eine starke Aufwärtsentwicklung. Trotz fühlbarer Kostenerhöhungen blieben die Linoleumpreise unverändert, da die Umsatzausweitung und die Verbesserung der Betriebsanlagen in den letzten Jahren einen Ausgleich gaben. Dagegen mußten die Verkaufspreise für Stragula leicht erhöht werden. Für die Kunststoffbeläge konnten Preisermäßigungen durchgeführt werden.

Wie schon gemeldet, wird der Hauptversammlung am 24. Juni eine Dividende von 12 (15) v. H. auf diesmal 36 (24) Mill. Kapital vorgeschlagen. Die neuen Aktien sind zu Lasten der offenen Reserven im Verhältnis 2:1 vorgesehen. Der Dividendenaufwand erhöht sich dadurch von 3,60 auf 4,32. Der Gewinn ist mit 4,32 (3,60) wieder hierauf zugeschnitten.

Die Modernisierung und Erweiterung der Anlagen wurde planmäßig weitergeführt und besonders die Linoleumkapazität erweitert; ferner wurden weitere Produktionsstätten für Kunststoffbodenbeläge errichtet. Hierfür werden noch beträchtliche Aufwendungen notwendig sein. Im Berichtsjahr zeigen die Sachanlagen einen Zugang von 23,19 (13,38) Mill. Hiervon betreffen 8,4 das übernommene Sachanlagevermögen der Rohpappen- Fabrik Worms A.G. Durch Abschreibungen wurden 14,65 (9,51) gedeckt. Die Rücklage für den Lastenausgleich ist um 4,85 auf 9,85 (zu Lasten der Preisreserve im Vorratsvermögen) erhöht worden. Damit betragen die eigenen Mittel 52,58 (46,53). Ihnen stehen (einschl. der Anzahlungen auf Neuanlagen) nunmehr Anlagewerte von 51,46 (45,68) Mill. gegenüber, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Beteiligungen sich durch die Übernahme von Worms von 4,92 Mill. auf nur noch eine D-Mark vermindert haben. Das Vorratsvermögen erscheint mit 31,80 (25,91) Mill., wobei die freigewordene Reserve von 4,85 Mill. zu berücksichtigen ist. Infolge der Umsatzausweitung stiegen Lieferforderungen auf 19,20 (15,49) Mill., Rückstellungen sind mit 21.23 (17,76) Mill. ausgewiesen. – Bei einem Rohüberschuß von 74,62 (52,75) Mill. zeigen Ertrag- und Vermögensteuern eine bedeutende Steigerung von 6,38 auf 15,70 Mill. DM.

Im laufenden Jahr hat die Umsatzsteigerung ingehalten. Auf Grund des hohen Auftragsbestandes erwartet man eine günstige Entwicklung. J. F. G.