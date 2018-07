Wie nach früheren Mitteilungen der Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes A. G. (Essen) zu erwarten war, wird die Dividende für 1959 um 2 auf 8 v. H. für die Stammaktien (und 9 v. H. für die Vorzugsaktien) gekürzt. Der Ertrag von 284 (286) Mill. DM ist freilich nur geringfügig niedriger als i. V. ausgewiesen, trotz der Schwierigkeiten beim Absatz von Steinkohle, Koks und Briketts. In den Sparten Glas und Chemie, auf die, zusammengerechnet, bereits über 40 v. H. des Gesamtumsatzes entfällt, konnte dank Produktions- und Umsatzsteigerungen in der Größenordnung von 14 bis 18 v. H. ein Ausgleich für das um 12,3 v. H. geringere Geschäft der Zechen geschaffen werden. So ist der Umsatz insgesamt nur auf 458 (464) Mill. zurückgegangen. Dem entspricht auf der anderen Seite ziemlich genau eine Senkung der Ausgaben für Materialien auf rd. 100 (125) Mill. Wenn der Reingewinn, trotz fühlbar geringerer Steuerbelastung, derart stark abgesunken ist, daß die schon erwähnte Dividentenreduktion unvermeidbar war, so erklärt sich das insbesondere aus den ganz erheblich gestiegenen Abschreibungen von 42,5 (33,6) Mill. DM. Hierbei ist man offenbar bis an die Grenze dessen, was überhaupt möglich war, gegangen, insbesondere im Herunterschreiben der Haldenbestände, in der Absicht, die kommenden Jahre nicht mit Mindererlösen aus diesen Beständen belasten zu müssen.

Hierbei spielt eine beträchtliche Rolle, daß nun allerdings zwei Zechengruppen der Gesellschaft vorwiegend Hausbrandkohle bringen und somit von der Strukturkrise besonders betroffen sind. Die Briketterzeugung ist nochmals erheblich (um 40 v. H.) reduziert worden; sie betrug im Berichtsjahr nur noch 410 000 t, gleich 40 v. H. des 1957 erreichten Produktionsmaximums, Feinkohle und Nußkohle der kleineren Sorten, für den Industriebrand, war nicht mehr ausreichend abzusetzen; die Vorräte an diesen Sorten stiegen deshalb von 0,26 auf 0,425 Mill. t. Auch die Koksproduktion mußte drastisch eingeschränkt werden, nämlich um 22 v. H., auf 0,6 Mill. t. Im Mai 1959 wurde eine der beiden Kokereigruppen, mit etwa einem Viertel der Gesamtkapazität, stillgelegt. Nach dieser Maßnahme sind die restlichen Kokereien voll beschäftigt, und die Vorräte an Koks konnten für 1959 um 20 000 t und bis Ende April 1960 nochmals um 40 000 t verringert werden. – Unter diesen Aspekten ist die starke Erhöhung der Abschreibungen einigermaßen vertretbar.

Bei den Investitionen, die mit insgesamt 39,4 Mill. (gegenüber Abschreibungen von 42,3 Mill. also) ausgewiesen sind, macht sich der Bau der Doppelschachtanlage Wulfen noch nicht so stark geltend, wie man wohl hätte annehmen können; hierfür wurden 12,8 Mill. aufgewandt, und damit nur wenig mehr als die 12,1 Mill. des Vorjahres. Das ist, gemessen an den Kosten des Gesamtprojektes von 400 Mill. DM (ohne Kokerei und ohne Kraftwerk) also relativ wenig. Nachdem nun mittlerweile die 20 Mill. DM des genehmigten Kapitals eingefordert worden sind, kann vermutlich damit gerechnet werden, daß der Ausbau von Wulfen etwas stärker forciert wird. Im übrigen geht die Tendenz dahin, die Förderung noch stärker auf die Zechengruppe Mathias Stinnes zu konzentrieren und hier die Mechanisierung weiter voranzutreiben, wie überhaupt in der Rationalisierung fortzufahren. Was die Kohle angeht, so äußert sich die Verwaltung in ihrem Jahresbericht nicht unbedingt pessimistisch; für die übrigen Sparten des Geschäftes sind die Zukunftserwartungen positiv. m. p.