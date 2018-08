Inhalt Seite 1 — Rheinstahl zerstört eine Legende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor ein paar Jahren war der Rheinstahl-Verwaltung in der HV attestiert worden, es sei „eine Lust gewesen“, Rheinstahl-Aktionär zu sein ... Auch in diesem Jahre wird sich vermutlich das Gespräch zwischen Verwaltung und Aktionären in der bevorstehenden Hauptversammlung wieder in harmonischen und freundlichen Bahnen bewegen. Die 120 000 Anteilseigner dieses großen Montanunternehmens erhalten für das Geschäftsjahr 1959 eine auf 12 (11) v. H. erhöhte Dividende und den (schon zu Beginn dieses Jahres in einem Aktionärsbrief angekündigten) 10prozentigen Sonderbonus aus dem Veräußerungsgewinn der an die Flick-Gruppe abgegebenen Rheinstahl-Beteiligung an der Dynamit AG, vormals Alfred Nobel; die Hauptversammlung soll weiterhin eine Kapitalerhöhung um 100 auf 470 Mill. DM beschließen, die den Rheinstahl-Aktionären junge Aktien zu einem Bezugskurs von 180 v.H. (Tageskurs: 462) vermittelt. Das sind drei ansehnliche Vorschläge, die sicherlich auch das Gros der Aktionäre zufriedenstellen werden. Daß damit trotzdem nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen, liegt in der Natur der Sache.

In einer Pressekonferenz zum Abschluß für 1959 hat der Vorstand noch einmal ausführlich zu der Veräußerung des Dynamit Nobel-Paketes Stellung genommen, die dem Konzern nicht nur einiges in bar eingebracht, sondern der Rheinstahl-Gruppe durch die gleichzeitige Erweiterung des Einflusses bei der Gußstahlwerk Witten AG auch ein bedeutsames Schwergewicht auf dem Edelstahlgebiet gesichert hat. Die näheren Einzelheiten dieser Transaktion sind bereits frühzeitig in einem Aktionärbrief mitgeteilt worden (vgl. ZEIT Nr. 4/1960). Der Geschäftsbericht bezeichnet die Transaktion „als ein weiteres Glied in der langen Kette der Neuordnungsmaßnahmen der vergangenen Jahre“ und als „bemerkenswerten Schritt in Richtung einer notwendigen Konzentrierung auf die vielgestaltigen Aufgaben, die die jetzigen Produktionsbereiche in der kommenden Zeit stellen werden“. Man verwahrt sich (mit Recht!) gegen die „Chemie-Legende“, die völlig an der eigentlichen Aufgabe des Konzerns vorbeisieht.

Für Rheinstahl war – das ist in der Pressekonferenz nochmals betont worden – das 32 v. H.-Dynamit-Paket eine reine Finanzbeteiligung, und es hätte der Aufgabenstellung des Unternehmens widersprochen, sie auf die Dauer zu halten. Die auch so schon vielseitigen Interessen der Rheinstahl-Gruppe liegen in der Montanindustrie und in der Verarbeitung. Selbst wenn es zu einem früheren Zeitpunkt möglich gewesen wäre, den Rheinstahl-Einfluß auf das Troisdorfer Sprengstoff- und Kunststoffunternehmen nennenswert zu erhöhen – der notwendige Einsatz dafür wäre aber den Aktionären nicht zuzumuten gewesen, erklärte Generaldirektor Werner Söhngen –, so wäre die konzernfremde Betätigung geblieben. Dagegen war die im Tauschwege mit Friedrich Flick erzielte Rückgliederung von Wittenguß (einer früheren Betriebsabteilung der Rheinstahl-Tochter Ruhrstahl) auch konzernpolitisch reizvoll, zumal dieses Geschäft immerhin einen ansehnlichen Veräußerungsgewinn erbrachte. Wie hoch dieser war, hat der sonst sehr auskunftsbereite Vorstandsvorsitzer nicht gesagt: Rheinstahl hat sich in den Vereinbarungen mit Flick zu strikter Geheimhaltung verpflichtet.

Das „normale Geschäft“ im abgelaufenen Jahr brachte dem Konzern keineswegs nur Freude. Sowohl die eisenschaffenden als auch die Gießereibetriebe standen zunächst im Zeichen einer fühlbaren konjunkturellen Rückläufigkeit; der Bergbau war ebenfalls noch nicht wieder „besser dran“; lediglich in der Verarbeitungsgruppe sah während des ganzen Berichtsjahres das Bild freundlicher aus. So konnten bei fast allen Haupterzeugnissen des Konzerns die Produktionsergebnisse des Vorjahres nicht erreicht werden. Mit einem Jahresumsatz von 2,568 (2,665) Mrd. DM blieb Rheinstahl um 3,6 v. H. hinter der Vorjahreszahl zurück. Nur im Maschinen- und Fahrzeugbau lag der Absatz günstig, und auch die Handelsumsätze erreichten hier wieder das Vorjahrsniveau. Der Export der gesamten Gruppe pendelte sich mit 20 (24) v. H. wieder auf das Niveau früherer Jahre ein.

Im laufenden Geschäftsjahr ist bisher in nahezu allen Rheinstahl-Unternehmen ein erfreulicher Aufstieg zu verzeichnen. Bis Ende April ist der Konzernumsatz um 10,4 v. H. gegenüber den Vorjahreszahlen angestiegen. Besonders gut liegen wieder die eisenschaffenden Werke und die Gießereibetriebe im Rennen, während die Verarbeitung sich weiterhin auf dem – guten – Niveau des Jahres 1959 hält. Sogar der Bergbau kann im Rheinstahl-Bereich jetzt eine 7prozentige Umsatzsteigerung verzeichnen. Die Auftragseingänge lassen einen weiteren guten Verlauf des Geschäftsjahres 1960 erwarten. Gegenüber Ende 1959 liegen die Auftragsbestände des Gesamtkonzerns um 48,2 v.H. höher.

Im Berichtsjahr haben die verminderten Umsätze naturgemäß die Ergebnisentwickung beeinträchtigt! die Auswirkungen hielten sich jedoch in erfreulich engen Grenzen. Allerdings standen den Abschwächungsmomenten auch ertragsverbessernde Faktoren gegenüber, wie z. B. niedrigere Materialpreise. Außerdem hatten sich die im Vorjahr vorgenommenen Bewertungsabschläge auf Vorräte entlastend ausgewirkt. Die 12prozentige Dividende sei verdient worden, hieß es in der Pressekonferenz. Hierzu führte Generaldirektor Söhngen allerdings aus: „Wenn jetzt, angesichts der Hochkonjunktur in Walzwerkserzeugnissen, die reinen eisenschaffenden Unternehmen ihre Dividende steigern, so scheint vielfach daran die Erwartung geknüpft zu werden, daß nunmehr automatisch auch bei Rheinstahl mit einer entsprechenden weiteren Dividendenerhöhung über das jetzt erreichte Dividendenniveau hinaus zu rechnen sei. Diejenigen, die so urteilen, lassen außer acht, daß unser Walzwerksprogramm heute noch im wesentlichen auf Bleche beschränkt ist. Zum anderen aber – und das dürfte in erster Linie ausschlaggebend sein –, unterliegen die verschiedenen Fertigungszweige unserer Verarbeitungsgruppe und auch unserer Gießereigruppe unterschiedlichen Konjunkturzyklen, die häufig gegeneinander verlaufen und damit innerhalb unseres Gesamtbereichs nivellierend wirken. Wir haben sicherlich allen Grund zu einer positiven Beurteilung der Struktur und Ertragskraft unseres Gesamtunternehmens. Andererseits sollte aber vermieden werden, daß an die Rheinstahlaktie Erwartungen geknüpft werden, die die Gegebenheiten nicht berücksichtigen.“

Das ordentliche Jahresergebnis der Rheinischen Stahlwerke ist trotz der verminderten Umsätze auf 95,45 (91,53) Mill. DM angestiegen, obwohl dazu die Erträge aus Beteiligungen nur noch 5,9 (10,9) Mill. DM beigetragen haben. Der Rheinstahl-Bergbau mußte, um einen Verlustausweis zu vermeiden, die freien Rücklagen in Anspruch nehmen. Nachhaltig wurde das Bild des vorliegenden Abschlusses von außerordentlichen Erfolgsvorgängen beeinflußt. Da ist einmal der Veräußerungsgewinn Dynamit-Beteiligung, und zum anderen die Übertragung freier Rücklagen von einigen Tochtergesellschaften auf die Rheinstahl-Holding. Insgesamt sind 65 Mill. DM bei der Muttergesellschaft vereinnahmt worden. Davon sind 20,3 Mill. DM für die Deckung von anteiligen Ertragssteuerschulden der früheren Vereinigten Stahlwerke verwendet worden und die restlichen 44,7 Mill. DM sind den „Anderen Rücklagen“ zugeführt worden. Etwaigen sich hieran vielleicht anknüpfenden Spekulationen wurde allerdings gleich der Wind aus den Segeln genommen. Vorstandsvorsitzer Söhngen erklärte, daß daraus keinesfalls die Chanceeiner etwaigen Kapitalberichtigung hergeleitet werden dürfe.