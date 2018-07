Von Walter Abendroth

Weiß der Himmel, was die Opernintendanten bewegen mag, Premieren, von deren Resonanz mindestens für die Autoren doch immer viel abhängt, knapp vor Saisonschluß anzusetzen. Ein Mißerfolg des ersten Abends, vielleicht nur durch ungünstige Begleitumstände verursacht, ist nicht mehr überzeugend zu korrigieren; ein Erfolg verpufft und kann nicht ausgenutzt werden.

Nicht einmal für das Theater selbst ist dieses Verfahren sinnvoll: Es kann den guten Eindruck nicht mehr in finanzielle Rentabilität ummünzen, der schlechte aber bleibt als letzter Nachgeschmack auf der abgeschlossenen Saison sitzen.

In München fielen solcherart vor kurzem die Erstaufführung von K. A. Hartmanns „Simplicius“ und die Uraufführung von Sutermeisters „Seraphine“ dem Inventurausverkauf im Cuvilliéstheater zum Opfer.

In Stuttgart bereitete das Württembergische Staatstheater gar dem neuen Werke eines neuen Mannes einen so ungünstigen Start, dessen falsche Terminlage auch der zugkräftige Name des dafür bemühten Regiestars nicht auszugleichen vermochte.

Dabei hätte es sich gelohnt, dem jungen englischen Komponisten Francis Burt und seiner ersten Oper, „Volpone“ (nach Ben Jonsons berühmter Komödie, verdeutscht von A. H. Eichmann), die vorteilhaftesten Anlaufsbedingungen zu sichern.

Gewiß, dieses Werk des vierunddreißigjährigen Blacher-Schülers ist keine Sensation. Allein, das kann durchaus ein Vorzug sein. Es weist seinen Urheber nicht als Kompositionsgenie ureigenen Gepräges aus. Aber es bietet Besseres und, gerade in unserer derzeitigen musikgeschichtlichen Situation, viel Wichtigeres: höchst solide Könnerschaft, gefällige Erfindungsgabe, musikdramaturgisches Geschick und kultivierten Geschmack.