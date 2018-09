Opel siedelt sich in Bochum an

Von Heinz Michaels „Bochum hat einen großen Fisch gefangen“ – so lauteten im Ruhrgebiet die Kommentare zu der Nachricht, daß die Adam Opel AG in Bochum einen großen Zweigbetrieb errichten wird. Den Stadtvätern der Bergarbeiterstadt am Südrand des Reviers, die als erste von den Zechenstillegungen im Steinkohlenbergbau betroffen wurde, sind die Befriedigung und Erleichterung aus den Gesichtern abzulesen. Die Einwohner selbst allerdings haben die Kunde offensichtlich recht gelassen zur Kenntnis genommen: sie halten die Opel-Pläne vorerst noch für Zukunftsmusik ohne unmittelbare Folgen.

Opel hat sich in Bochum 1,5 Millionen Quadratmeter Industriegelände gesichert, an Bahn und Straße, auch zum Wasserweg des Rhein-Herne-Kanals Verkehrs- und frachtgünstig gelegen. Spätestens Anfang 1963 soll hier mit 6000 bis 7000 Arbeitskräften die Produktion aufgenommen werden. Einzelheiten der Produktionspläne liegen allerdings, so versichert man bei Opel, bisher ebensowenig fest wie das Endstadium’ des Aufbaus. Fachleute schätzen, daß in Bochum Produktionsstätten für 12 000 bis 15 000 Arbeiter erstehen könnten, zumal Opel die Option auf weiteres Gelände besitzt. Die Bauabteilung der Opel-Werke hat inzwischen an Ort und Stelle mit den Vorarbeiten für den Bau der neuen Werke begonnen.

Entscheidend für die Wahl Bochums – der Beschluß wurde nach siebenwöchigen Verhandlungen gefaßt, die am 18. März begonnen hatten – waren der verkehrsgünstige Standort und die Hoffnung auf jene Arbeitskräfte, die durch die Strukturwandlung im Bergbau frei werden. Die Opel-Vertreter waren weit herumgereist, ehe sie Industriegelände mit so günstigen Bedingungen fanden.

Bochum ist von der Krise im Steinkohlenbergbau hart betroffen worden. Die Zechen dieses Gebiets sind wenig rentabel, und so beschloß die Gelsenkirchner Bergwerks AG als erste Gesellschaft, drei Zechen im Bochumer Stadtgebiet zu schließen. Die Schließung weiterer Zechen ist wahrscheinlich.

Um die Folgen dieser Entwicklung abzufangen, wurde im Rathaus ein Sonderausschuß gebildet, dem der Oberstadtdirektor, der Stadtdirektor und ein Stadtrat angehören und dessen Ziel es ist, die einseitig auf Kohle und Eisen ausgerichtete Wirtschaft der Stadt durch die Ansiedlung neuer Industrien vielgestaltiger und krisenfester zu machen. Opel soll nun, wie Stadtrat Friedrich Habbe es formulierte, die „dritte Säule der Bochumer Wirtschaft“ werden.

Der selbstbewußte vitale Stadtrat mit dem kantigen Westfalenschädel verbirgt im Gespräch keineswegs seinen Stolz auf die bisherigen Erfolge der Aktion, für die ein einstimmiger Beschluß der Stadtverordneten dem Dreier-Gremium weitgehend freie Hand gegeben hat. Vierzehn verschiedene Betriebe in der Größenordnung zwischen 20 und 500 Beschäftigten – insgesamt rund 2000 Arbeiter – wollen sich in Bochum ansiedeln, fast alles verschiedene Branchen, darunter ein Werk für Regler-Armaturen, Eisengroßhandel, Bäckereibedarf, Werkzeugmaschinen sowie Papier und Kunststoffverarbeitung. Krönung dieser Bemühungen ist der Vertrag mit Opel, von dem Habbe sagt, er sei „entscheidend für die Wirtschaft dieser Stadt“.