In Film- und ähnlichen Kreisen scheint sich die absurde Meinung immer wieder freundlichen Zuspruchs zu erfreuen, daß wir im Zeitalter der „Entkleidungskünstlerinnen“ leben. Die direkten Beziehungen zwischen Photokameras und Entkleidungswahn sind noch nicht erforscht. Auf jeden Fall steht fest, daß eine große Ansammlung scharf eingestellter Photolinsen in labilen weiblichen Film-Gemütern den unwiderstehlichen Hang erweckt, sich jäh, und sei es auf der Promenade in Cannes, die Kleider vom Leibe zu reißen – bis auf spärliche Reste natürlich, die der Manager vorher plombiert hat. Es vergeht kein besseres Filmfestspiel, ohne daß zur Filmbranche gehörige Damen in Abendkleidern in Schwimmbassins springen oder geworfen werden. Und wenn die Nässe am größten ist, dann ist auch der Photograph am nächsten.

Ein dänischer Nachwuchsstar nun hat sich kürzlich in Cannes etwas Neues einfallen lassen. Die Dänin brachte einen Taucheranzug ins Gespräch und auf die Photos der Presseleute. Der Anzug war Maßarbeit. Eng lag er an. Alles wird eben spezieller. Man taucht jetzt nicht nur amateurhaft im Abendkleid in halb-öffentlichen Gewässern unter, man taucht fachgerecht im Taucheranzug nach Publicity.

Mein persönlicher Umgang mit dem Taucherwesen beschränkte sich bisher auf Schillers „Taucher“. Na, und da paßt dann ja brillant der Vers: „Laßt, Vater, genug sein des grausamen Spiels ...“

us