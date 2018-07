Getreu seiner Maxime „Der Verkehr hat sich den Straßen anzupassen – und nicht die Straßen dem Verkehr“, schenkte der Bundesverkehrsminister den Kraftfahrern nicht nur Geschwindigkeitsbeschränkungen über Pfingsten und für die Zeit vom 15. bis 20. Juni, sondern auch neue Paragraphen, Schilder, Scheine und Plaketten. Seine „Verordnung zur Änderung von Vorschriften des Straßenverkehrsrechts“, die jetzt dem Bundesrat vorliegt, versucht auf 65 Druckseiten so ziemlich alles zu regeln, was sich überhaupt regeln läßt – und noch einiges mehr.

Das Paragraphendickicht enthält auch eine Reihe notwendiger neuer Bestimmungen und Änderungen überholter Vorschriften. Die wichtigsten: Führerscheine für Mopedfahrer, höhere Mindestaltersgrenzen für Führerscheinaspiranten, Sicherheitsschlösser für Kraftfahrzeuge, verbesserte technische Überwachung der Verkehrssicherheit, schärfere Vorschriften über Beleuchtungsanlagen und die Personenbeförderung in Kraftomnibussen. Auch werden den Verkehrsteilnehmern einige neue Schilder beschert, sie gelten dem Gegenverkehr in engen Ortsdurchfahrten und an Baustellen.

Aber daneben bringt die umfangreiche Änderungsverordnung zahlreiche, und wie wir meinen, überflüssige Vorschriften. So bestimmt zum Beispiel der neue Paragraph 35 e der StVZO, daß Türen und Türverschlüsse von Kraftfahrzeugen so beschaffen sein müssen, daß beim Schließen störende Geräusche „vermeidbar“ sind. Wenn nicht mehr verlangt wird – vermeidbar war das „Türenknallen“ schon immer. Ein ganzer Paragraph mit drei Absätzen ist den „Frei-“Zeichen der nicht besetzten Droschken gewidmet. Die Bezeichnungen „frei“ ist danach im „Bereich“ der Windschutzscheibe anzubringen und zu beleuchten ...

Die technische Kraftfahrzeugüberwachung wird schärfer, aber auch komplizierter. Für sie werden besondere Prüfplaketten eingeführt. Ihnen ist ein seitenlanges Sonderkapitel gewidmet: ihr Durchmesser muß 35 mm betragen, die Schrifthöhe der Ziffern bei den zwölf im Uhrzeigersinn angeordneten Monatszahlen vier Millimeter und bei den Jahreszahlen fünf Millimeter. „Die Plakette muß am hinteren Kennzeichen möglichst oberhalb des Dienststempels angebracht und so befestigt sein, daß sie sich nicht drehen läßt und beim Ablösen in jedem Fall zerstört wird.“ Bei den Farbvorschriften hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Um alle Zweifel auszuschließen, wird vorgeschrieben: „Die Farbtöne der Beschriftung und des Untergrundes sind dem Farbtonregister RAL 840 R, Ausgabe 1933, des Ausschusses für Lieferbedingungen und Gütersicherung (RAL) beim Deutschen Normenausschuß zu entnehmen, und zwar ist als Farbton zu wählen für schwarz RAL 9005, weiß RAL 9001, gelb RAL 1012, grün RAL 6011, blau RAL 5007.“

Einen Trost haben wir allerdings: Die Verordnung ist nur eine Zwischenlösung. In ihrer Begründung wird bereits angekündigt, daß die vom Straßenverkehrssicherheitsauschuß beauftragte Kommission „in absehbarer Zeit“ Vorschläge für die Vereinfachung des Straßenverkehrsrechts und eine Neufassung der Straßenverkehrs-Ordnung vorlegen wird. Aber was fehlt, sind nicht die Paragraphen, sondern Straßen, modernste und vor allem sichere Straßen. sl.