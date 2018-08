Die Chemie unterscheidet sich von den bisher in dieser Zeitung diskutierten Hochschulfächern (Germanistik, Medizin, Geschichte, Landwirtschaft) vor allem dadurch, daß trotz der Überfüllung der Hochschulen der deutsche Bedarf an Chemikern nur mit Not gedeckt werden kann.

Wenn man die steigende Aufnahmefähigkeit des Auslandes, vor allem der Entwicklungsländer, für deutsche Chemiker einbezieht, gibt es heute schon weniger Chemiker, als gebraucht werden. Bei gleichbleibend hoher Konjunktur und gleichbleibend niedrigem Kapazitätszuwachs der deutschen Hochschulen kann sich dieses Mißverhältnis im Laufe des nächsten Jahrzehnts zum nationalen Unglück auswachsen.

Die „Überfüllung“ des Chemiestudiums in Deutschland kann also noch als Glücksumstand bezeichnet werden. Nicht nur die Besten werden benötigt, sondern es naht die Zeit, da die namhaftesten Industrien noch den miesesten Kandidaten das Studium zahlen werden.

Zu den hochentwickelten Ländern, welche schon heute ihren Chemikerbedarf nicht ganz decken können, gehören die USA und die Schweiz. Vergleicht man hingegen, welche Förderung Chemiestudenten in Deutschland und welche ihnen in den USA. zuteil wird, so kann man schon sagen: Wir sind ein unterentwickeltes Land. Und dies nicht aus Armut, sondern aus Geistesträgheit.

Eine Auslese beim Chemiestudium wird erst dann wieder möglich sein, wenn durch

großzügige finanzielle und geistige Förderung wenigstens der älteren Semester, durch

Vervielfachung der Studienplätze und Lehrstühle, durch

Entlastung der Hochschullehrer und

Entschlackung des althergebrachten Studienganges

der Anreiz für einen Wettbewerb ohne Existenzkampf neu geschaffen ist.